В Далматово (Курганской области) завершен проект комплексного благоустройства. О проделанной работе рассказал глава региона Вадим Шумков. По его словам, в самом начале была переоборудована территория вокруг монастыря и стадион, затем работы велись в парке «Березовая роща».
«Сейчас благоустроили территорию от ЖД-вокзала до монастыря. В Далматово строится спортивный комплекс и отель, завершается ремонт музея. До этого реконструировали очистные [коммуникации], ремонтировали опорную сеть дорог, благоустраивали несколько улиц, приводили в порядок школы, детские сады и больницу», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.
В планах на 2024 год ремонт объектов местного монастыря. Работы в школах и детсадах будут продолжены. Из бюджета области на проект было потрачено более 70 млн рублей.
Это уже второй проект комплексной городской реконструкции, реализованный по инициативе губернатора Курганской области и завершенный в текущем году. В начале ноября Шумков показывал, как преобразился центр Шумихи. Ремонт обошелся бюджету в 34 млн рублей. Шумков лично выезжал на территорию, чтобы проконтролировать работу подрядчиков.
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