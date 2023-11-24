24 ноября 2023

Власти завершили масштабный проект благоустройства в Курганской области. Видео

Губернатор Шумков: в Далматово завершен проект комплексного благоустройства
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, шумков вадим, портрет
Ход строительства лично контролировал Вадим Шумков Фото:

В Далматово (Курганской области) завершен проект комплексного благоустройства. О проделанной работе рассказал глава региона Вадим Шумков. По его словам, в самом начале была переоборудована территория вокруг монастыря и стадион, затем работы велись в парке «Березовая роща».

«Сейчас благоустроили территорию от ЖД-вокзала до монастыря. В Далматово строится спортивный комплекс и отель, завершается ремонт музея. До этого реконструировали очистные [коммуникации], ремонтировали опорную сеть дорог, благоустраивали несколько улиц, приводили в порядок школы, детские сады и больницу», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

В планах на 2024 год ремонт объектов местного монастыря. Работы в школах и детсадах будут продолжены. Из бюджета области на проект было потрачено более 70 млн рублей.

Это уже второй проект комплексной городской реконструкции, реализованный по инициативе губернатора Курганской области и завершенный в текущем году. В начале ноября Шумков показывал, как преобразился центр Шумихи. Ремонт обошелся бюджету в 34 млн рублей. Шумков лично выезжал на территорию, чтобы проконтролировать работу подрядчиков.

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В Далматово (Курганской области) завершен проект комплексного благоустройства. О проделанной работе рассказал глава региона Вадим Шумков. По его словам, в самом начале была переоборудована территория вокруг монастыря и стадион, затем работы велись в парке «Березовая роща». «Сейчас благоустроили территорию от ЖД-вокзала до монастыря. В Далматово строится спортивный комплекс и отель, завершается ремонт музея. До этого реконструировали очистные [коммуникации], ремонтировали опорную сеть дорог, благоустраивали несколько улиц, приводили в порядок школы, детские сады и больницу», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. В планах на 2024 год ремонт объектов местного монастыря. Работы в школах и детсадах будут продолжены. Из бюджета области на проект было потрачено более 70 млн рублей. Это уже второй проект комплексной городской реконструкции, реализованный по инициативе губернатора Курганской области и завершенный в текущем году. В начале ноября Шумков показывал, как преобразился центр Шумихи. Ремонт обошелся бюджету в 34 млн рублей. Шумков лично выезжал на территорию, чтобы проконтролировать работу подрядчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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