В Финляндии люди вышли на митинги против закрытия границы с Россией. Видео

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
В Финляндии собрался митинг из-за закрытия границы с Россией Фото:

В Финляндии прошли митинги. Протестующие вышли против закрытия границы с Россией.

«В Финляндии люди вышли на протест из-за закрытия границы с РФ», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что мероприятия были организованы в Тампере и Хельсинки. Участники акций держали плакаты с различными надписями, такими как «Давайте не забывать о Конституции», «Я хочу увидеть свою бабушку», «Все люди равны», «Каждый имеет право на передвижение», «Бабушка» и другие.

Многие жители Финляндии имеют родственников в России, поэтому закрытие наземных пунктов пропуска привело к разделению семей. Жители Финляндии и россияне не смогут встретить Новый год и Рождество со своими родными из-за невозможности посещения из-за закрытой границы, заключили в газете.

Последним функционирующим пунктом пропуска на границе России и Финляндии стал КПП «Райя-Йоосеппи» в Кольском районе. Финская сторона объясняет ограничения на границе борьбой с наплывом ближневосточных мигрантов. Большинство КПП не будут работать до 23 декабря. Решение о закрытии четырех пограничных пунктов на восточной границе Финляндии было принято ночью 18 ноября.

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В Финляндии прошли митинги. Протестующие вышли против закрытия границы с Россией. «В Финляндии люди вышли на протест из-за закрытия границы с РФ», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что мероприятия были организованы в Тампере и Хельсинки. Участники акций держали плакаты с различными надписями, такими как «Давайте не забывать о Конституции», «Я хочу увидеть свою бабушку», «Все люди равны», «Каждый имеет право на передвижение», «Бабушка» и другие. Многие жители Финляндии имеют родственников в России, поэтому закрытие наземных пунктов пропуска привело к разделению семей. Жители Финляндии и россияне не смогут встретить Новый год и Рождество со своими родными из-за невозможности посещения из-за закрытой границы, заключили в газете. Последним функционирующим пунктом пропуска на границе России и Финляндии стал КПП «Райя-Йоосеппи» в Кольском районе. Финская сторона объясняет ограничения на границе борьбой с наплывом ближневосточных мигрантов. Большинство КПП не будут работать до 23 декабря. Решение о закрытии четырех пограничных пунктов на восточной границе Финляндии было принято ночью 18 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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