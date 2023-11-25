Обстановка на донецком направлении 25 ноября

Welt: ВСУ упустят Авдеевку, если не произойдет чудо

25 ноября 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

ВС РФ вскоре могут установить контроль над Авдеевкой Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными проблемами в городе Авдеевка. Лишь чудо позволит ВСУ удержать контроль над этим городом, пишет немецкая пресса. Информация об обстановке на донецком направлении на 25 ноября — в материале URA.RU. Вооруженные силы Украины испытывают трудности в Авдеевке, и только чудо позволит ВСУ сохранить контроль над ним, пишет газета Welt. Также бойцы отряда «Эспаньола» сообщают, что Авдеевка может вскоре оказаться под контролем российской армии.

В Авдеевке российские силы продолжают серьезное продвижение, сообщают военные корреспонденты на месте. Известный военный корреспондент Александр Сладков отмечает, что российская армия смогла прорвать оборону ВСУ в авдеевской промзоне. Он называет это событие значимым подвигом, особенно учитывая силу и близость позиций противника к территории.

Согласно сообщению telegram-канала «ЗАПИСКИ ВЕТЕРАНА», ВСУ отходят с Коксохимического комбината в Авдеевке. Возможно, это связано с ротацией войск. Военные корреспонденты отмечают, что присутствие ВСУ в этой области сейчас представляет собой смесь разных подразделений.

Боец с позывным Вожак сообщил, что промышленная зона Авдеевки под контролем российской армии на 90%. В ходе ожесточенного боя российские бойцы вытеснили украинских боевиков из СНТ «Виноградник». Штурмовые действия включали артиллерию, танки и пехоту. Отход украинской стороны был характеризован паникой и бросанием раненых.

По информации Министерства обороны России, на донецком направлении за последние сутки потери ВСУ составили до 290 человек. Российские военные отразили 10 атак ВСУ на этом участке фронта, заявил спикер группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. Попытки штурма осуществляла 5-я штурмовая бригада ВСУ в районе Клещеевки. Результатом боев стало уничтожение пункта управления беспилотниками, пикапа, грузовика и двух минометов украинской стороны, а также сбитие шести дронов сил Украины.

Минобороны РФ показало видео работы российских штурмовиков Су-25 в зоне специальной военной операции (СВО). Видео, опубликованное министерством, демонстрирует активные действия российских бойцов против противника, передает Пятый канал.

Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными проблемами в городе Авдеевка. Лишь чудо позволит ВСУ удержать контроль над этим городом, пишет немецкая пресса. Информация об обстановке на донецком направлении на 25 ноября — в материале URA.RU.