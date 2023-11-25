25 ноября 2023

У девочки из Краснотурьинска, найденной в сугробе, отморожены пальцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, сугроб, снег
Пострадавшая девочка в памперсе и распашонке пролежала на снегу около двух часов Фото:

У двухлетней девочки, найденной в сугробе в деревне под Краснотурьинском (Свердловская область) обморожены пальцы кистей и стоп. Об этом заявил заведующий детским отделением Краснотурьинской городской больницы Юрий Неволин.

«Поступил ребенок в возрасте двух лет с общим переохлаждением тяжелой степени. Обморожение пальцев кистей и стоп. Состояние тяжелое, стабильное», — передают слова Юрия Неволина «Вести-Урал».

Ранее URA.RU сообщало, что в Серове отец нашел свою двухлетнюю дочь в сугробе. Девочка несколько часов провела на снегу в одном памперсе и распашонке. Полиция завела административное дело на маму ребенка, а Следственный комитет России начал проверку после произошедшего. Сейчас девочка находится в городской больнице Краснотурьинска, где она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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У двухлетней девочки, найденной в сугробе в деревне под Краснотурьинском (Свердловская область) обморожены пальцы кистей и стоп. Об этом заявил заведующий детским отделением Краснотурьинской городской больницы Юрий Неволин. «Поступил ребенок в возрасте двух лет с общим переохлаждением тяжелой степени. Обморожение пальцев кистей и стоп. Состояние тяжелое, стабильное», — передают слова Юрия Неволина «Вести-Урал». Ранее URA.RU сообщало, что в Серове отец нашел свою двухлетнюю дочь в сугробе. Девочка несколько часов провела на снегу в одном памперсе и распашонке. Полиция завела административное дело на маму ребенка, а Следственный комитет России начал проверку после произошедшего. Сейчас девочка находится в городской больнице Краснотурьинска, где она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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