У девочки из Краснотурьинска, найденной в сугробе, отморожены пальцы

У двухлетней девочки, найденной в сугробе в деревне под Краснотурьинском (Свердловская область) обморожены пальцы кистей и стоп. Об этом заявил заведующий детским отделением Краснотурьинской городской больницы Юрий Неволин.
«Поступил ребенок в возрасте двух лет с общим переохлаждением тяжелой степени. Обморожение пальцев кистей и стоп. Состояние тяжелое, стабильное», — передают слова Юрия Неволина «Вести-Урал».
Ранее URA.RU сообщало, что в Серове отец нашел свою двухлетнюю дочь в сугробе. Девочка несколько часов провела на снегу в одном памперсе и распашонке. Полиция завела административное дело на маму ребенка, а Следственный комитет России начал проверку после произошедшего. Сейчас девочка находится в городской больнице Краснотурьинска, где она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
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