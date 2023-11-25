У девочки из Краснотурьинска, найденной в сугробе, отморожены пальцы

26 ноября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Пострадавшая девочка в памперсе и распашонке пролежала на снегу около двух часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У двухлетней девочки, найденной в сугробе в деревне под Краснотурьинском (Свердловская область) обморожены пальцы кистей и стоп. Об этом заявил заведующий детским отделением Краснотурьинской городской больницы Юрий Неволин. «Поступил ребенок в возрасте двух лет с общим переохлаждением тяжелой степени. Обморожение пальцев кистей и стоп. Состояние тяжелое, стабильное», — передают слова Юрия Неволина «Вести-Урал». Ранее URA.RU сообщало, что в Серове отец нашел свою двухлетнюю дочь в сугробе. Девочка несколько часов провела на снегу в одном памперсе и распашонке. Полиция завела административное дело на маму ребенка, а Следственный комитет России начал проверку после произошедшего. Сейчас девочка находится в городской больнице Краснотурьинска, где она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

У двухлетней девочки, найденной в сугробе в деревне под Краснотурьинском (Свердловская область) обморожены пальцы кистей и стоп. Об этом заявил заведующий детским отделением Краснотурьинской городской больницы Юрий Неволин. «Поступил ребенок в возрасте двух лет с общим переохлаждением тяжелой степени. Обморожение пальцев кистей и стоп. Состояние тяжелое, стабильное», — передают слова Юрия Неволина «Вести-Урал». Ранее URA.RU сообщало, что в Серове отец нашел свою двухлетнюю дочь в сугробе. Девочка несколько часов провела на снегу в одном памперсе и распашонке. Полиция завела административное дело на маму ребенка, а Следственный комитет России начал проверку после произошедшего. Сейчас девочка находится в городской больнице Краснотурьинска, где она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.