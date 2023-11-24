Девочку, найденную в сугробе, подключили к аппарату ИВЛ в свердловской больнице

В городской больнице Краснотурьинска (Свердловская область) двухлетнюю девочку, найденную в сугробе в одном подгузнике, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Информация об этом появилась в местном СМИ.
«Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас малышка из Серова лежит в реанимации краснотурьинской больницы, она в стабильном тяжелом состоянии, которое за сутки так и не изменилось», — пишет telegram-канал «Краснотурьинск Live».
Ранее URA.RU писало, что в Серове обнаружили двухлетнюю девочку, которая несколько часов провела в сугробе в одном памперсе и в распашонке, из-за чего ребенок получил сильное обморожение. Полиция завела административное дело на маму девочки по статье «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка». Сотрудники СКР организовали проверку после произошедшего.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.