Происшествия Девочку, найденную в сугробе, подключили к аппарату ИВЛ в свердловской больнице 25 ноября 2023 в 19:42 Размер текста - 17 + Девочка целые сутки находится в тяжелом состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городской больнице Краснотурьинска (Свердловская область) двухлетнюю девочку, найденную в сугробе в одном подгузнике, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Информация об этом появилась в местном СМИ. «Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас малышка из Серова лежит в реанимации краснотурьинской больницы, она в стабильном тяжелом состоянии, которое за сутки так и не изменилось», — пишет telegram-канал «Краснотурьинск Live». Ранее URA.RU писало, что в Серове обнаружили двухлетнюю девочку, которая несколько часов провела в сугробе в одном памперсе и в распашонке, из-за чего ребенок получил сильное обморожение. Полиция завела административное дело на маму девочки по статье «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка». Сотрудники СКР организовали проверку после произошедшего. В городской больнице Краснотурьинска (Свердловская область) двухлетнюю девочку, найденную в сугробе в одном подгузнике, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Информация об этом появилась в местном СМИ. «Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас малышка из Серова лежит в реанимации краснотурьинской больницы, она в стабильном тяжелом состоянии, которое за сутки так и не изменилось», — пишет telegram-канал «Краснотурьинск Live». Ранее URA.RU писало, что в Серове обнаружили двухлетнюю девочку, которая несколько часов провела в сугробе в одном памперсе и в распашонке, из-за чего ребенок получил сильное обморожение. Полиция завела административное дело на маму девочки по статье «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка». Сотрудники СКР организовали проверку после произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям