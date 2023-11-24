24 ноября 2023

Девочку, найденную в сугробе, подключили к аппарату ИВЛ в свердловской больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких
Девочка целые сутки находится в тяжелом состоянии Фото:

В городской больнице Краснотурьинска (Свердловская область) двухлетнюю девочку, найденную в сугробе в одном подгузнике, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Информация об этом появилась в местном СМИ.

«Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас малышка из Серова лежит в реанимации краснотурьинской больницы, она в стабильном тяжелом состоянии, которое за сутки так и не изменилось», — пишет telegram-канал «Краснотурьинск Live».

Ранее URA.RU писало, что в Серове обнаружили двухлетнюю девочку, которая несколько часов провела в сугробе в одном памперсе и в распашонке, из-за чего ребенок получил сильное обморожение. Полиция завела административное дело на маму девочки по статье «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка». Сотрудники СКР организовали проверку после произошедшего.

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В городской больнице Краснотурьинска (Свердловская область) двухлетнюю девочку, найденную в сугробе в одном подгузнике, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Информация об этом появилась в местном СМИ. «Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас малышка из Серова лежит в реанимации краснотурьинской больницы, она в стабильном тяжелом состоянии, которое за сутки так и не изменилось», — пишет telegram-канал «Краснотурьинск Live». Ранее URA.RU писало, что в Серове обнаружили двухлетнюю девочку, которая несколько часов провела в сугробе в одном памперсе и в распашонке, из-за чего ребенок получил сильное обморожение. Полиция завела административное дело на маму девочки по статье «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка». Сотрудники СКР организовали проверку после произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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