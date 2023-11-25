25 ноября 2023
24 ноября 2023

В Тюменской области на автовокзалах откроют новые маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, пассажиры в ожидании, автовокзал тюмень
На автовокзалах региона откроют от трех до пяти маршрутов Фото:

На четырех автовокзалах и 16 автостанциях Тюменской области в квартал открывают от трех до пяти автобусных маршрутов. Об этом сообщил директор государственного бюджетного учреждения «Объединение автовокзалов Тюменской области» Артем Антипин.

«В объединение входят автовокзалы Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и 16 автостанций муниципалитетов региона. В квартал в них открывают от трех до пяти автобусных маршрутов. Пассажиропоток с этих автовокзалов и автостанциях увеличился на 9,5% за первое полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — передают слова Антипина журналисты «Тюменской линии». Он отметил, что самые популярные маршруты — пригородные.

По словам директора учреждения, именно жители региона определяют необходимость новых автобусных маршрутов. Они могут написать обращение в объединение автовокзалов. Он также отметил, что сейчас тариф на пассажирские перевозки растет на фоне удорожания всех услуг.

Администрация Тюмени сообщала, что в городе запустят новые автобусы большой вместимости. Они будут ходить по самым востребованным маршрутам. Также планируют запустить новые экспресс-маршруты. Такие автобусы не будут останавливаться на всех остановках, за счет этого пассажиры смогут быстрее добираться до нужного им места. Сейчас разрабатываются маршруты с укороченной схемой.

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На четырех автовокзалах и 16 автостанциях Тюменской области в квартал открывают от трех до пяти автобусных маршрутов. Об этом сообщил директор государственного бюджетного учреждения «Объединение автовокзалов Тюменской области» Артем Антипин. «В объединение входят автовокзалы Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и 16 автостанций муниципалитетов региона. В квартал в них открывают от трех до пяти автобусных маршрутов. Пассажиропоток с этих автовокзалов и автостанциях увеличился на 9,5% за первое полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — передают слова Антипина журналисты «Тюменской линии». Он отметил, что самые популярные маршруты — пригородные. По словам директора учреждения, именно жители региона определяют необходимость новых автобусных маршрутов. Они могут написать обращение в объединение автовокзалов. Он также отметил, что сейчас тариф на пассажирские перевозки растет на фоне удорожания всех услуг. Администрация Тюмени сообщала, что в городе запустят новые автобусы большой вместимости. Они будут ходить по самым востребованным маршрутам. Также планируют запустить новые экспресс-маршруты. Такие автобусы не будут останавливаться на всех остановках, за счет этого пассажиры смогут быстрее добираться до нужного им места. Сейчас разрабатываются маршруты с укороченной схемой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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