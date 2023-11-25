В Тюменской области на автовокзалах откроют новые маршруты

26 ноября 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

На автовокзалах региона откроют от трех до пяти маршрутов Фото: Денис Моргунов © URA.RU На четырех автовокзалах и 16 автостанциях Тюменской области в квартал открывают от трех до пяти автобусных маршрутов. Об этом сообщил директор государственного бюджетного учреждения «Объединение автовокзалов Тюменской области» Артем Антипин. «В объединение входят автовокзалы Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и 16 автостанций муниципалитетов региона. В квартал в них открывают от трех до пяти автобусных маршрутов. Пассажиропоток с этих автовокзалов и автостанциях увеличился на 9,5% за первое полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — передают слова Антипина журналисты «Тюменской линии». Он отметил, что самые популярные маршруты — пригородные. По словам директора учреждения, именно жители региона определяют необходимость новых автобусных маршрутов. Они могут написать обращение в объединение автовокзалов. Он также отметил, что сейчас тариф на пассажирские перевозки растет на фоне удорожания всех услуг. Администрация Тюмени сообщала, что в городе запустят новые автобусы большой вместимости. Они будут ходить по самым востребованным маршрутам. Также планируют запустить новые экспресс-маршруты. Такие автобусы не будут останавливаться на всех остановках, за счет этого пассажиры смогут быстрее добираться до нужного им места. Сейчас разрабатываются маршруты с укороченной схемой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На четырех автовокзалах и 16 автостанциях Тюменской области в квартал открывают от трех до пяти автобусных маршрутов. Об этом сообщил директор государственного бюджетного учреждения «Объединение автовокзалов Тюменской области» Артем Антипин. «В объединение входят автовокзалы Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и 16 автостанций муниципалитетов региона. В квартал в них открывают от трех до пяти автобусных маршрутов. Пассажиропоток с этих автовокзалов и автостанциях увеличился на 9,5% за первое полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — передают слова Антипина журналисты «Тюменской линии». Он отметил, что самые популярные маршруты — пригородные. По словам директора учреждения, именно жители региона определяют необходимость новых автобусных маршрутов. Они могут написать обращение в объединение автовокзалов. Он также отметил, что сейчас тариф на пассажирские перевозки растет на фоне удорожания всех услуг. Администрация Тюмени сообщала, что в городе запустят новые автобусы большой вместимости. Они будут ходить по самым востребованным маршрутам. Также планируют запустить новые экспресс-маршруты. Такие автобусы не будут останавливаться на всех остановках, за счет этого пассажиры смогут быстрее добираться до нужного им места. Сейчас разрабатываются маршруты с укороченной схемой.