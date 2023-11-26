Politico: у ЕС появился новый страх из-за России

Politico: в ЕС боятся увеличения кибератак после начала спецоперации РФ

26 ноября 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Замминистра энергетики Польши Иренеуш Зиска заявил, что лично видел кибератаки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Европе переживают из-за увеличения количества кибератак после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил замминистра энергетики Польши Иренеуш Зиска в газете Politico. «Мы крайне обеспокоены киберугрозами и кибератаками в энергетическом секторе Европейского Союза <…> Тысячи кибератак захлестнули энергетическую сеть Европы после начала спецоперации России на Украине», — заявил Зиска в беседе с газетой. Он отметил, что видел кибератаки на польский центр управления энергосетями. По мнению исследователей службы кибербезопасности Mandiant компании Google, российская хакерская группа разведки Sandworm нарушила энергосистему Украины в конце 2022 года. Там отметили, что РФ якобы причастна к атакам на энергетические компании в Дании. Ранее сообщалось, что хакеры из РФ и Китая получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел Великобритании, в том числе к электронной почте и ведомственной переписке. Французские СМИ заявляли, что управление по делам ветеранов во Франции подверглось кибератаке со стороны России.

В Европе переживают из-за увеличения количества кибератак после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил замминистра энергетики Польши Иренеуш Зиска в газете Politico. «Мы крайне обеспокоены киберугрозами и кибератаками в энергетическом секторе Европейского Союза <…> Тысячи кибератак захлестнули энергетическую сеть Европы после начала спецоперации России на Украине», — заявил Зиска в беседе с газетой. Он отметил, что видел кибератаки на польский центр управления энергосетями. По мнению исследователей службы кибербезопасности Mandiant компании Google, российская хакерская группа разведки Sandworm нарушила энергосистему Украины в конце 2022 года. Там отметили, что РФ якобы причастна к атакам на энергетические компании в Дании. Ранее сообщалось, что хакеры из РФ и Китая получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел Великобритании, в том числе к электронной почте и ведомственной переписке. Французские СМИ заявляли, что управление по делам ветеранов во Франции подверглось кибератаке со стороны России.