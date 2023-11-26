Politico: у ЕС появился новый страх из-за России

Politico: в ЕС боятся увеличения кибератак после начала спецоперации РФ
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Замминистра энергетики Польши Иренеуш Зиска заявил, что лично видел кибератаки Фото:

В Европе переживают из-за увеличения количества кибератак после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил замминистра энергетики Польши Иренеуш Зиска в газете Politico.

«Мы крайне обеспокоены киберугрозами и кибератаками в энергетическом секторе Европейского Союза <…> Тысячи кибератак захлестнули энергетическую сеть Европы после начала спецоперации России на Украине», — заявил Зиска в беседе с газетой. Он отметил, что видел кибератаки на польский центр управления энергосетями.

По мнению исследователей службы кибербезопасности Mandiant компании Google, российская хакерская группа разведки Sandworm нарушила энергосистему Украины в конце 2022 года. Там отметили, что РФ якобы причастна к атакам на энергетические компании в Дании.

Ранее сообщалось, что хакеры из РФ и Китая получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел Великобритании, в том числе к электронной почте и ведомственной переписке. Французские СМИ заявляли, что управление по делам ветеранов во Франции подверглось кибератаке со стороны России.

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В Европе переживают из-за увеличения количества кибератак после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил замминистра энергетики Польши Иренеуш Зиска в газете Politico. «Мы крайне обеспокоены киберугрозами и кибератаками в энергетическом секторе Европейского Союза <…> Тысячи кибератак захлестнули энергетическую сеть Европы после начала спецоперации России на Украине», — заявил Зиска в беседе с газетой. Он отметил, что видел кибератаки на польский центр управления энергосетями. По мнению исследователей службы кибербезопасности Mandiant компании Google, российская хакерская группа разведки Sandworm нарушила энергосистему Украины в конце 2022 года. Там отметили, что РФ якобы причастна к атакам на энергетические компании в Дании. Ранее сообщалось, что хакеры из РФ и Китая получили доступ к внутренним системам министерства иностранных дел Великобритании, в том числе к электронной почте и ведомственной переписке. Французские СМИ заявляли, что управление по делам ветеранов во Франции подверглось кибератаке со стороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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