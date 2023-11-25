Очевидец рассказал, как начался конфликт со стрельбой в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Участник вооруженной потасовки в «Гринвиче» пытался сбежать с места стрельбы

По словам очевидцев, мужчины стреляли из травматических пистолетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конфликт со стрельбой в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге начался с драки, после чего мужчины начали стрелять друг другу по ногам. После того, как пришла служба безопасности ТЦ, один из них пытался сбежать. По словам охранников, мужчины стреляли из травматического оружия. Подробностями происшествия поделился с корреспондентом URA.RU очевидец.

«Они начали драться. Думал, что выйдут на парковку, там все решат. После этого они достали пистолеты, начали стрелять по ногам друг друга. Один забежал в магазин, укрылся от пуль. Охранники сказали, что стреляли из травматического оружия», — рассказал очевидец. Он уточнил, что после того, как охранники забрали оружие, один из мужчин пытался убежать.

По словам собеседника, одного из стрелявших забрали для оказания первой медицинской помощи, так как он был ранен в область живота. Полиция собрала гильзы с места стрельбы. Сотрудники кафе, в котором началась драка, убрали сломанное стекло.

Обновлено 21:12: Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых подтвердил URA.RU информацию о том, что оружие было травматическим. Он уточнил, что сотрудники МВД по итогам работы примут обоснованное процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ «Гринвич» вечером 26 ноября раздались выстрелы. На месте работают сотрудники полиции.