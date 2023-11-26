На Москву надвигается циклон с Черного моря

26 ноября 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Из-за циклона начнется сильнейший снегопад в Москве, заявил Роман Вильфанд Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Москву надвигается циклон с Черного моря. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, из-за циклона начнется сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. «Это будет не просто обычный снег, а снегопад. Один из сильнейших снегопадов, которые вообще бывали в конце ноября», — заявил Вильфанд в беседе «Известиям». Он отметил, что с Черного моря надвигается циклон. Ранее в Оперштабе Крыма сообщили, что на полуострове Крым объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали в этом регионе «шторм века». В городе Евпатория началась эвакуация граждан, чьи дома расположены на береговой линии.

На Москву надвигается циклон с Черного моря. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, из-за циклона начнется сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. «Это будет не просто обычный снег, а снегопад. Один из сильнейших снегопадов, которые вообще бывали в конце ноября», — заявил Вильфанд в беседе «Известиям». Он отметил, что с Черного моря надвигается циклон. Ранее в Оперштабе Крыма сообщили, что на полуострове Крым объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали в этом регионе «шторм века». В городе Евпатория началась эвакуация граждан, чьи дома расположены на береговой линии.