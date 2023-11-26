На Москву надвигается циклон с Черного моря

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Из-за циклона начнется сильнейший снегопад в Москве, заявил Роман Вильфанд Фото:

На Москву надвигается циклон с Черного моря. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, из-за циклона начнется сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре.

«Это будет не просто обычный снег, а снегопад. Один из сильнейших снегопадов, которые вообще бывали в конце ноября», — заявил Вильфанд в беседе «Известиям». Он отметил, что с Черного моря надвигается циклон.

Ранее в Оперштабе Крыма сообщили, что на полуострове Крым объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали в этом регионе «шторм века». В городе Евпатория началась эвакуация граждан, чьи дома расположены на береговой линии.

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На Москву надвигается циклон с Черного моря. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, из-за циклона начнется сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. «Это будет не просто обычный снег, а снегопад. Один из сильнейших снегопадов, которые вообще бывали в конце ноября», — заявил Вильфанд в беседе «Известиям». Он отметил, что с Черного моря надвигается циклон. Ранее в Оперштабе Крыма сообщили, что на полуострове Крым объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали в этом регионе «шторм века». В городе Евпатория началась эвакуация граждан, чьи дома расположены на береговой линии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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