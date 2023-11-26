26 ноября 2023
25 ноября 2023

Челябинку, чьи дети погибли на пожаре, отправили в СИЗО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мать отправили в СИЗО на два месяца (фото из архива) Фото:

Жительницу Челябинской области, чьи малолетние дети, оставленные без присмотра погибли, 26 ноября отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Сосновский районный суд, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура поддержала ходатайство следствия о взятии под стражу до 25 января. Суд ходатайство удовлетворил», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Трагическое ЧП произошло в поселке Мирный рано утром 25 ноября в местном общежитии. Женщина с двумя детьми, трехлетним сыном и двухлетней дочерью, снимала в общежитии комнату. В ту ночь она ушла к одному из соседей, они вместе распивали алкоголь. Утром, другой сосед, заметил дым, тянувший из комнаты, где оставались дети. Мужчина выбил дверь, обнаружил горящий диван и тела погибших малышей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования находится на контроле у прокуратуры. Глава СКР Александра Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. Семья состояла на учете в органах соцзащиты, как попавшая в трудную ситуацию. Губернатор Алексей Текслер дал поручение провести служебную проверку действий всех должностных лиц.

В момент гибели детей мать распивала спиртное с соседом по общежитию
В момент гибели детей мать распивала спиртное с соседом по общежитию
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Жительницу Челябинской области, чьи малолетние дети, оставленные без присмотра погибли, 26 ноября отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Сосновский районный суд, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура поддержала ходатайство следствия о взятии под стражу до 25 января. Суд ходатайство удовлетворил», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Трагическое ЧП произошло в поселке Мирный рано утром 25 ноября в местном общежитии. Женщина с двумя детьми, трехлетним сыном и двухлетней дочерью, снимала в общежитии комнату. В ту ночь она ушла к одному из соседей, они вместе распивали алкоголь. Утром, другой сосед, заметил дым, тянувший из комнаты, где оставались дети. Мужчина выбил дверь, обнаружил горящий диван и тела погибших малышей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования находится на контроле у прокуратуры. Глава СКР Александра Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. Семья состояла на учете в органах соцзащиты, как попавшая в трудную ситуацию. Губернатор Алексей Текслер дал поручение провести служебную проверку действий всех должностных лиц.
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