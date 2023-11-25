Глава СКР взял на контроль расследование гибели челябинских детей

26 ноября 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

Бастрыкин затребовал доклад от подчиненных Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту гибели двоих малолетних детей в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели двоих малолетних детей в Челябинской области. Он поручил и. о. руководителя следственного управления Алексею Колбасину доложить об установленных обстоятельствах», — заявила пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Трагедия произошла в комнате общежития в поселке Мирный Сосновского района, где женщина с двумя детьми снимала комнату. В ночь на 25 ноября она ушла к соседу распивать спиртные напитки, трехлетний сын и двухлетняя дочь остались одни. В результате неосторожного обращения детей со спичками, находящимися в доступном месте, произошло возгорание дивана. В 10 часов утра другой сосед почувствовал запах дыма и выбил дверь, где были дети. Там он обнаружил горящий диван и тела малышей. Губернатор Алексей Текслер потребовал разобраться в причинах трагедии. Как заявил глава региона, необходимо выяснить, почему семье, где произошло ЧП, не уделяли должного внимания. По данному факту следственными органами СКР по области по области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту гибели двоих малолетних детей в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели двоих малолетних детей в Челябинской области. Он поручил и. о. руководителя следственного управления Алексею Колбасину доложить об установленных обстоятельствах», — заявила пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Трагедия произошла в комнате общежития в поселке Мирный Сосновского района, где женщина с двумя детьми снимала комнату. В ночь на 25 ноября она ушла к соседу распивать спиртные напитки, трехлетний сын и двухлетняя дочь остались одни. В результате неосторожного обращения детей со спичками, находящимися в доступном месте, произошло возгорание дивана. В 10 часов утра другой сосед почувствовал запах дыма и выбил дверь, где были дети. Там он обнаружил горящий диван и тела малышей. Губернатор Алексей Текслер потребовал разобраться в причинах трагедии. Как заявил глава региона, необходимо выяснить, почему семье, где произошло ЧП, не уделяли должного внимания. По данному факту следственными органами СКР по области по области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).