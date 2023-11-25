Глава СКР взял на контроль расследование гибели челябинских детей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту гибели двоих малолетних детей в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели двоих малолетних детей в Челябинской области. Он поручил и. о. руководителя следственного управления Алексею Колбасину доложить об установленных обстоятельствах», — заявила пресс-служба СКР в своем telegram-канале.
Трагедия произошла в комнате общежития в поселке Мирный Сосновского района, где женщина с двумя детьми снимала комнату. В ночь на 25 ноября она ушла к соседу распивать спиртные напитки, трехлетний сын и двухлетняя дочь остались одни. В результате неосторожного обращения детей со спичками, находящимися в доступном месте, произошло возгорание дивана. В 10 часов утра другой сосед почувствовал запах дыма и выбил дверь, где были дети. Там он обнаружил горящий диван и тела малышей.
Губернатор Алексей Текслер потребовал разобраться в причинах трагедии. Как заявил глава региона, необходимо выяснить, почему семье, где произошло ЧП, не уделяли должного внимания. По данному факту следственными органами СКР по области по области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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