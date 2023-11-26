Председатель ВСС: Папа Римский попросил россиян помолиться за него

Папа Римский планирует поправиться к 1 декабря
Папа Римский Франциск заболел воспалением легких, 86-летний понтифик просит россиян молиться за его здоровье. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
«Папа Римский просит россиян молиться его здоровье. У него обнаружено воспаление легких», — цитируют РИА Новости заявление Севастьянова.
Председатель ВСС отметил, что Папа планирует выздороветь к 1 декабря. Он собирается поехать в ОАЭ на климатическую конференцию ООН. Понтифик из-за болезни не появился на площади святого Петра и выступил с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции.
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