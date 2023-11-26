26 ноября 2023

Председатель ВСС: Папа Римский попросил россиян помолиться за него

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Клипарт. Италия. Рим , папа римский франциск
Папа Римский планирует поправиться к 1 декабря Фото:

Папа Римский Франциск заболел воспалением легких, 86-летний понтифик просит россиян молиться за его здоровье. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

«Папа Римский просит россиян молиться его здоровье. У него обнаружено воспаление легких», — цитируют РИА Новости заявление Севастьянова.

Председатель ВСС отметил, что Папа планирует выздороветь к 1 декабря. Он собирается поехать в ОАЭ на климатическую конференцию ООН. Понтифик из-за болезни не появился на площади святого Петра и выступил с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции.

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Папа Римский Франциск заболел воспалением легких, 86-летний понтифик просит россиян молиться за его здоровье. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. «Папа Римский просит россиян молиться его здоровье. У него обнаружено воспаление легких», — цитируют РИА Новости заявление Севастьянова. Председатель ВСС отметил, что Папа планирует выздороветь к 1 декабря. Он собирается поехать в ОАЭ на климатическую конференцию ООН. Понтифик из-за болезни не появился на площади святого Петра и выступил с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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