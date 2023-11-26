26 ноября 2023

В Совфеде планируют реформировать льготную ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, артамонов анатолий, портрет, госсовет
Сенатор Артамонов раскрыл план работы на 2024 год Фото:

В Совфеде работают над инициативой давать льготную ипотеку не в мегаполисах, а в регионах. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

«Нужна такая льготная ипотека? Нужна, но только не в Москве, не в Санкт-Петербурге и других мегаполисах, а там, откуда народ уезжает в поисках лучшей жизни. Нужно задержать там людей. И за счет высвободившейся части средств <…> кредиты можно будет давать на этих территориях хоть под три процента», — передает слова Артамонова «Парламентская газета».

В Минстрое ранее обсуждали возможность сохранения льготной ипотеки после 1 июля 2024 года. В каком виде будут сохранены программы пока не решено. В ноябре в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку только семьям с детьми, а также россиянам, которые собираются покупать жилье в сельской местности. Также в ГД предлагали увеличить материнский капитал на сумму, приближенную к стоимости жилья.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Совфеде работают над инициативой давать льготную ипотеку не в мегаполисах, а в регионах. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. «Нужна такая льготная ипотека? Нужна, но только не в Москве, не в Санкт-Петербурге и других мегаполисах, а там, откуда народ уезжает в поисках лучшей жизни. Нужно задержать там людей. И за счет высвободившейся части средств <…> кредиты можно будет давать на этих территориях хоть под три процента», — передает слова Артамонова «Парламентская газета». В Минстрое ранее обсуждали возможность сохранения льготной ипотеки после 1 июля 2024 года. В каком виде будут сохранены программы пока не решено. В ноябре в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку только семьям с детьми, а также россиянам, которые собираются покупать жилье в сельской местности. Также в ГД предлагали увеличить материнский капитал на сумму, приближенную к стоимости жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...