В Совфеде планируют реформировать льготную ипотеку

27 ноября 2023 в 06:44 Размер текста - 17 +

Сенатор Артамонов раскрыл план работы на 2024 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Совфеде работают над инициативой давать льготную ипотеку не в мегаполисах, а в регионах. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. «Нужна такая льготная ипотека? Нужна, но только не в Москве, не в Санкт-Петербурге и других мегаполисах, а там, откуда народ уезжает в поисках лучшей жизни. Нужно задержать там людей. И за счет высвободившейся части средств <…> кредиты можно будет давать на этих территориях хоть под три процента», — передает слова Артамонова «Парламентская газета». В Минстрое ранее обсуждали возможность сохранения льготной ипотеки после 1 июля 2024 года. В каком виде будут сохранены программы пока не решено. В ноябре в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку только семьям с детьми, а также россиянам, которые собираются покупать жилье в сельской местности. Также в ГД предлагали увеличить материнский капитал на сумму, приближенную к стоимости жилья.

В Совфеде работают над инициативой давать льготную ипотеку не в мегаполисах, а в регионах. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. «Нужна такая льготная ипотека? Нужна, но только не в Москве, не в Санкт-Петербурге и других мегаполисах, а там, откуда народ уезжает в поисках лучшей жизни. Нужно задержать там людей. И за счет высвободившейся части средств <…> кредиты можно будет давать на этих территориях хоть под три процента», — передает слова Артамонова «Парламентская газета». В Минстрое ранее обсуждали возможность сохранения льготной ипотеки после 1 июля 2024 года. В каком виде будут сохранены программы пока не решено. В ноябре в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку только семьям с детьми, а также россиянам, которые собираются покупать жилье в сельской местности. Также в ГД предлагали увеличить материнский капитал на сумму, приближенную к стоимости жилья.