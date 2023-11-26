В Совфеде планируют реформировать льготную ипотеку

В Совфеде работают над инициативой давать льготную ипотеку не в мегаполисах, а в регионах. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
«Нужна такая льготная ипотека? Нужна, но только не в Москве, не в Санкт-Петербурге и других мегаполисах, а там, откуда народ уезжает в поисках лучшей жизни. Нужно задержать там людей. И за счет высвободившейся части средств <…> кредиты можно будет давать на этих территориях хоть под три процента», — передает слова Артамонова «Парламентская газета».
В Минстрое ранее обсуждали возможность сохранения льготной ипотеки после 1 июля 2024 года. В каком виде будут сохранены программы пока не решено. В ноябре в Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку только семьям с детьми, а также россиянам, которые собираются покупать жилье в сельской местности. Также в ГД предлагали увеличить материнский капитал на сумму, приближенную к стоимости жилья.
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