В Госдуме предложили запретить выдавать ипотеку части россиян

Нечаев: выдавать ипотеку нужно молодым семьям и покупающим жилье в регионах
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Пресс-конференция политической партии Новые люди. Екатеринбург, нечаев алексей
Алексей Нечаев предложил ограничить выдачу ипотеки для большей части россиян Фото:

В России следует выдавать ипотеку только семьям с детьми, а также россиянам, которые собираются покупать жилье в сельской местности. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Надо перестать раздавать всем ипотеку, как бы это ни звучало печально. Нам нужно давать ипотеку целевую. Давать там, где мы хотим, чтоб люди жили. Во-первых — это регионы, село. И второе, молодым семьям и тем, кто родил детей», — сказал Алексей Нечаев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, данные ограничения помогут стимулировать рождаемость в России.

В начале ноября депутаты Госдумы совместно с Центробанком заявили о необходимости ужесточения условий для выдачи льготной ипотеки россиянам. Депутат Александр Якубовский предложил повысить первоначальный взнос до 25%. Также в Госдуме обсуждали возможность увеличения материнского капитала на сумму, приближенную к стоимости жилья.

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В России следует выдавать ипотеку только семьям с детьми, а также россиянам, которые собираются покупать жилье в сельской местности. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. «Надо перестать раздавать всем ипотеку, как бы это ни звучало печально. Нам нужно давать ипотеку целевую. Давать там, где мы хотим, чтоб люди жили. Во-первых — это регионы, село. И второе, молодым семьям и тем, кто родил детей», — сказал Алексей Нечаев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, данные ограничения помогут стимулировать рождаемость в России. В начале ноября депутаты Госдумы совместно с Центробанком заявили о необходимости ужесточения условий для выдачи льготной ипотеки россиянам. Депутат Александр Якубовский предложил повысить первоначальный взнос до 25%. Также в Госдуме обсуждали возможность увеличения материнского капитала на сумму, приближенную к стоимости жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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