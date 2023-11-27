В Тюмени отменили рейс до ХМАО

Рейс должен был вылететь 27 ноября
В Тюмени отменили вылет самолета авиакомпании Utair в Сургут (ХМАО). Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 1120 Тюмень — Сургут. Вылет по расписанию: 14:05. Отменен», — указано на сайте тюменского аэропорта.
Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair. Ответ на него ожидается.
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