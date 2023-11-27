В Тюмени отменили рейс до ХМАО

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Рейс должен был вылететь 27 ноября Фото:

В Тюмени отменили вылет самолета авиакомпании Utair в Сургут (ХМАО). Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 1120 Тюмень — Сургут. Вылет по расписанию: 14:05. Отменен», — указано на сайте тюменского аэропорта.

Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени отменили вылет самолета авиакомпании Utair в Сургут (ХМАО). Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 1120 Тюмень — Сургут. Вылет по расписанию: 14:05. Отменен», — указано на сайте тюменского аэропорта. Агентство URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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