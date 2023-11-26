26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

Алену Водонаеву раскритиковали за внешний вид на премьере сериала. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма "Круэлла". Москва, водонаева алена
Телеведущую упрекнули в том, что она годами носит одно и то же Фото:

Бывшая участница Дома-2, журналист и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) выложила фото с одной из премьер, на которых она одета в винтажное платье, но подписчики раскритиковали девушку за внешний вид, возраст и манеры. Критику они высказали в аккаунте телеведущей в одной из социальных сетей.

«Алена, почему Вы всегда одеваетесь в бабулий вид? Я вижу одно, что Вы вышли из деревни, а деревня из Вас нет», — одна из первых пишет Гульшат Байрамова.

«Круто экономить на одежде и обуви и носить то, что носил 10 лет назад. Несмотря на то, что это не винтаж, а пародия на него», — пишет пользователь с ником Fantastica_13. «Алена превращается в злобную тетку. Будущее — это улыбчивое лицо, а не это», — комментарий от пользователя kilijjjjjjj. «Какие же вы уже старенькие, даже с фотошопом. Бабулечки», — добавляет Niccolo Rume.

Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева сама любит высказывать критические замечания. Так в поле ее зрения попадали плохо воспитанные мужчины и телохранители Инстасамки.

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Бывшая участница Дома-2, журналист и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) выложила фото с одной из премьер, на которых она одета в винтажное платье, но подписчики раскритиковали девушку за внешний вид, возраст и манеры. Критику они высказали в аккаунте телеведущей в одной из социальных сетей. «Алена, почему Вы всегда одеваетесь в бабулий вид? Я вижу одно, что Вы вышли из деревни, а деревня из Вас нет», — одна из первых пишет Гульшат Байрамова. «Круто экономить на одежде и обуви и носить то, что носил 10 лет назад. Несмотря на то, что это не винтаж, а пародия на него», — пишет пользователь с ником Fantastica_13. «Алена превращается в злобную тетку. Будущее — это улыбчивое лицо, а не это», — комментарий от пользователя kilijjjjjjj. «Какие же вы уже старенькие, даже с фотошопом. Бабулечки», — добавляет Niccolo Rume. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева сама любит высказывать критические замечания. Так в поле ее зрения попадали плохо воспитанные мужчины и телохранители Инстасамки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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