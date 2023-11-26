Алену Водонаеву раскритиковали за внешний вид на премьере сериала. Скрин

27 ноября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Телеведущую упрекнули в том, что она годами носит одно и то же Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывшая участница Дома-2, журналист и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) выложила фото с одной из премьер, на которых она одета в винтажное платье, но подписчики раскритиковали девушку за внешний вид, возраст и манеры. Критику они высказали в аккаунте телеведущей в одной из социальных сетей. «Алена, почему Вы всегда одеваетесь в бабулий вид? Я вижу одно, что Вы вышли из деревни, а деревня из Вас нет», — одна из первых пишет Гульшат Байрамова. «Круто экономить на одежде и обуви и носить то, что носил 10 лет назад. Несмотря на то, что это не винтаж, а пародия на него», — пишет пользователь с ником Fantastica_13. «Алена превращается в злобную тетку. Будущее — это улыбчивое лицо, а не это», — комментарий от пользователя kilijjjjjjj. «Какие же вы уже старенькие, даже с фотошопом. Бабулечки», — добавляет Niccolo Rume. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева сама любит высказывать критические замечания. Так в поле ее зрения попадали плохо воспитанные мужчины и телохранители Инстасамки. Соцсети Алены Водонаевой

Бывшая участница Дома-2, журналист и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) выложила фото с одной из премьер, на которых она одета в винтажное платье, но подписчики раскритиковали девушку за внешний вид, возраст и манеры. Критику они высказали в аккаунте телеведущей в одной из социальных сетей. «Алена, почему Вы всегда одеваетесь в бабулий вид? Я вижу одно, что Вы вышли из деревни, а деревня из Вас нет», — одна из первых пишет Гульшат Байрамова. «Круто экономить на одежде и обуви и носить то, что носил 10 лет назад. Несмотря на то, что это не винтаж, а пародия на него», — пишет пользователь с ником Fantastica_13. «Алена превращается в злобную тетку. Будущее — это улыбчивое лицо, а не это», — комментарий от пользователя kilijjjjjjj. «Какие же вы уже старенькие, даже с фотошопом. Бабулечки», — добавляет Niccolo Rume. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева сама любит высказывать критические замечания. Так в поле ее зрения попадали плохо воспитанные мужчины и телохранители Инстасамки.