Алена Водонаева раскритиковала телохранителей Инстасамки

Алена Водонаева поддержала коллегу по профессии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева поддержала журналистку Юлию Залесских, которой телохранители певицы Инстасамки (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) в грубой манере помешали снять на видео артистку. В своем telegram-канале она опубликовала мнение Залесских и тоже раскритиковала охрану.

«Сказать, что я в шоке — ничего не сказать! Когда уже в индустрии творчества закончатся 90-е? Почему, даже если ты служба безопасности, позволяешь себе разговаривать в таком тоне и махать руками с незнакомым тебе человеком? Добавлю, я сразу обозначила что я СМИ и выполняю свою работу! Никакой угрозы для артиста в момент сьемки я не несла», — цитирует Водонаева журналистку. От себя она добавила, что считает подобный подход звезд к своей безопасности «лютым колхозом».

Ранее URA.RU сообщало, что другая тюменская звезда также оказалась в центре внимания общественности. Вице-мисс России и мать ребенка Тимати Алена Шишкова рассказала, что уже восемь лет борется с булимией и анорексией. При этом модель и раньше подозревали в наличии этих болезней, однако девушка их опровергала.