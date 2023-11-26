26 ноября 2023

Офис курганского замгубернатора в Москве стал стоить дороже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Принтер, офисная бумага. Екатеринбург, офис, бумага, документы, чистый лист
Курганским властям придется платить больше за аренду офиса в Москве Фото:

Аренда офиса в Москве для представительства Курганской области при правительстве РФ, которым руководит замгубернатора Андрей Алексеев, подорожало до 335 тысяч рублей в месяц. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. В прошлом году чиновники платили за помещение на 15 тысяч меньше.

«Временное пользование (аренда) нежилым помещением общей площадью 106,5 квадратных метров в здании, находящемся по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 23/10, стр. 5. Цена контракта: 3 685 000 рублей (335 тысяч в месяц», — говорится в информации тендера. Аренда помещения рассчитана на 11 месяцев.

В новый офис в Москве представительство Курганской области при правительстве РФ переехало в прошлом году. Тогда за аренду помещения чиновники платили 320 тысяч рублей в месяц. До этого для замгубернатора Алексеева снимали офис в здании газеты «Известия». В нем помещение арендовали за счет областного бюджета за 275 тысяч рублей. Площадь офиса составлял 109 квадратов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аренда офиса в Москве для представительства Курганской области при правительстве РФ, которым руководит замгубернатора Андрей Алексеев, подорожало до 335 тысяч рублей в месяц. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. В прошлом году чиновники платили за помещение на 15 тысяч меньше. «Временное пользование (аренда) нежилым помещением общей площадью 106,5 квадратных метров в здании, находящемся по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 23/10, стр. 5. Цена контракта: 3 685 000 рублей (335 тысяч в месяц», — говорится в информации тендера. Аренда помещения рассчитана на 11 месяцев. В новый офис в Москве представительство Курганской области при правительстве РФ переехало в прошлом году. Тогда за аренду помещения чиновники платили 320 тысяч рублей в месяц. До этого для замгубернатора Алексеева снимали офис в здании газеты «Известия». В нем помещение арендовали за счет областного бюджета за 275 тысяч рублей. Площадь офиса составлял 109 квадратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...