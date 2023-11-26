Свердловский министр ЖКХ нашел компромисс по росту тарифов

Министр Смирнов хочет снизить расходы малоимущих уральцев на оплату услуг ЖКХ

Николай Смирнов придумал, как повышать тарифы без ущерба для малоимущих свердловчан Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов считает, что рост платежей за жилищно-коммунальные услуги в регионе должен сопровождаться снижением доли, которую уральцы платят из семейного бюджета за коммунальные ресурсы. Таким мнением чиновник поделился в разговоре с URA.RU.

«Я считаю, что рост платежей за ЖКХ должен происходить на фоне снижения доли, которую жители платят из семейного бюджета за коммунальные ресурсы. Сейчас она составляет 22% от семейного бюджета, а можно снизить до 17%, 15% и так далее. Тогда нагрузка на малоимущих будет снижаться, они будут платить даже меньше, чем сейчас. Ну, а те, кто может платить, будут оплачивать [услуги ЖКХ]», — сказал Смирнов.

Министр добавил, что считает свою идею выполнимой. Правительство Свердловской области, по его словам, уже работает над новой концепцией. Что касается очередного повышения цен на услуги ЖКХ, Смирнов уверил, что ранее 1 июля 2024 года его не будет.

«У нас цены на бензин выросли в полтора раза, цены на жилье — в два раза, а тариф на 5-6% Но почему-то цены на бензин и жилье не вызывают вопросы, а эти 5-6% вызывают», — подчеркнул Николай Смирнов.

Ранее сенатор от Свердловской области, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский упрекнул земляков в жадности. Он заметил, что люди платят по 20 тысяч рублей за содержание автомобиля, но не хотят платить на 400 рублей больше за воду.

Его высказывание вызвало большой общественный резонанс. Представители «Союза нестационарных торговых объектов» даже потребовали отозвать Высокинского из Совфеда.