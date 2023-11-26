Около 500 тысяч жителей Крыма остались без света

В Крыму из-за шторма от линии электропередач отключено 498 тысяч человек. Об этом сообщили советник главы Крыма Олег Крючков.
«Отключено линий электропередачи 10кВ — 166, ТП — 1185, 0.4 — 365, населения — 498 тысяч. Оперативная информация Крымэнерго», — сообщил Крючков в своем
В настоящее время для восстановления электроснабжения задействовано 38 бригад. Больше всего от разгула стихии пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский районы полуострова.
Западную часть Крыма 26 ноября накрыл ураганный ветер со скоростью до 40 м/с. Жителей побережья Евпатории начали эвакуировать, а междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории закрыли. Синоптики предупреждали крымчан о «шторме века». Водоснабжение и водоотведение в Черноморском районе полностью прекращено из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях. В Ялте на улице Теплая Балка 95 человек остались без отопления.
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