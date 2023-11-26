26 ноября 2023

За что арестовали директора УКС Кургана Минина

Директора УКС Кургана Минина арестовали из-за оплаты непоставленных материалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Минина Игоря. Курган , игорь минин
Директора УКС Кургана Минина арестовали из-за оплаты материалов Фото:

Арестованного директора УКС Кургана Минину обвиняют в оплате непоставленных пластиковых окон и вентиляции пищеблока на строящейся школе. Оплаченные материалы появились на объекте лишь спустя два года после оплаты. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с судебного заседания по мере пресечения городскому чиновнику.

«Достоверно зная о невозможности приобретения и поставки оборудования, <…> без их фактической проверки <…> с целью освоения бюджетных денежных средств подписал подрядной организации акты, в том числе на непоставленное оборудование», — зачитал материалы дела сотрудник следственного управления. Такими материалами стали пластиковые окна и вентиляционное оборудование для пищеблока, недопоставленное в 2021 году. По мнению следствия, ущерб составил 4 млн 418 тысяч рублей.

Директор управления капстроительства с версией о нанесении ущерба не согласился. По его словам, он понадеялся на поставщиков и подрядчика, которые заверили в скорой поставке отсутствующего оборудования. В настоящий момент оборудование, из-за которого задержали Минина, установлено в школе.

О задержании директора управления мэрии Кургана и начальника московской фирмы-подрядчика силовые структуры заявили на прошлой неделе. По версии силовых структур, при строительстве школы на 1500 мест в Кургане имело место злоупотребление должностными полномочиями, а также мошенничество. Сотрудники следственного управления возбудили уголовные дела.

Ранее URA.RU сообщало, что директора УКС Кургана арестовали на два месяца, пока идет следствие по делу о школе. Он проведет их в СИЗО.

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Арестованного директора УКС Кургана Минину обвиняют в оплате непоставленных пластиковых окон и вентиляции пищеблока на строящейся школе. Оплаченные материалы появились на объекте лишь спустя два года после оплаты. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с судебного заседания по мере пресечения городскому чиновнику. «Достоверно зная о невозможности приобретения и поставки оборудования, <…> без их фактической проверки <…> с целью освоения бюджетных денежных средств подписал подрядной организации акты, в том числе на непоставленное оборудование», — зачитал материалы дела сотрудник следственного управления. Такими материалами стали пластиковые окна и вентиляционное оборудование для пищеблока, недопоставленное в 2021 году. По мнению следствия, ущерб составил 4 млн 418 тысяч рублей. Директор управления капстроительства с версией о нанесении ущерба не согласился. По его словам, он понадеялся на поставщиков и подрядчика, которые заверили в скорой поставке отсутствующего оборудования. В настоящий момент оборудование, из-за которого задержали Минина, установлено в школе. О задержании директора управления мэрии Кургана и начальника московской фирмы-подрядчика силовые структуры заявили на прошлой неделе. По версии силовых структур, при строительстве школы на 1500 мест в Кургане имело место злоупотребление должностными полномочиями, а также мошенничество. Сотрудники следственного управления возбудили уголовные дела. Ранее URA.RU сообщало, что директора УКС Кургана арестовали на два месяца, пока идет следствие по делу о школе. Он проведет их в СИЗО.
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