Выручка от показа детского спектакля в ЯНАО пошла на поддержку СВО

Детсадовцы из Нового Уренгоя провели спектакль для поддержки бойцов СВО

27 ноября 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Дети помогли собрать денежные средства для бойцов военной спецоперации Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новом Уренгое (ЯНАО) воспитанники детского сада «Радуга» приняли участие в благотворительной акции в поддержку бойцов военной спецоперации. Сотрудник дошкольного учреждения рассказал корреспонденту URA.RU о театральных постановках с участием детей. «В рамках благотворительной акции „Свои“ педагоги и воспитанники нашего детсада показали театральные постановки. В марафоне принимали участие все семьи воспитанников: дети и родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, педагоги и другие сотрудники детского сада. Вырученные средства пойдут на нужды нашим бойцам, участникам СВО», — сообщила собеседница агентства. Педагог учреждения указала на важность воспитания патриотизма в детях с малых лет. «Благодаря таким мероприятиям, мы воспитываем в наших детях любовь к Родине, формируем уважение к своему народу, его защитникам и истории. Дети с удовольствием и усердием учили свои роли, понимая, что это поможет солдатам, которые сейчас защищают нашу страну. Они с большим интересом писали письма бойцам, от всего сердца благодаря их», — поделилась она.

В Новом Уренгое (ЯНАО) воспитанники детского сада «Радуга» приняли участие в благотворительной акции в поддержку бойцов военной спецоперации. Сотрудник дошкольного учреждения рассказал корреспонденту URA.RU о театральных постановках с участием детей. «В рамках благотворительной акции „Свои“ педагоги и воспитанники нашего детсада показали театральные постановки. В марафоне принимали участие все семьи воспитанников: дети и родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, педагоги и другие сотрудники детского сада. Вырученные средства пойдут на нужды нашим бойцам, участникам СВО», — сообщила собеседница агентства. Педагог учреждения указала на важность воспитания патриотизма в детях с малых лет. «Благодаря таким мероприятиям, мы воспитываем в наших детях любовь к Родине, формируем уважение к своему народу, его защитникам и истории. Дети с удовольствием и усердием учили свои роли, понимая, что это поможет солдатам, которые сейчас защищают нашу страну. Они с большим интересом писали письма бойцам, от всего сердца благодаря их», — поделилась она.