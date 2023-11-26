26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

Выручка от показа детского спектакля в ЯНАО пошла на поддержку СВО

Детсадовцы из Нового Уренгоя провели спектакль для поддержки бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Полиной Райкиной и Еленой Бутенко-Райкиной во время открытия театрального фестиваля "Снежность". Первоуральск, детский спектакль
Дети помогли собрать денежные средства для бойцов военной спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Новом Уренгое (ЯНАО) воспитанники детского сада «Радуга» приняли участие в благотворительной акции в поддержку бойцов военной спецоперации. Сотрудник дошкольного учреждения рассказал корреспонденту URA.RU о театральных постановках с участием детей.

«В рамках благотворительной акции „Свои“ педагоги и воспитанники нашего детсада показали театральные постановки. В марафоне принимали участие все семьи воспитанников: дети и родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, педагоги и другие сотрудники детского сада. Вырученные средства пойдут на нужды нашим бойцам, участникам СВО», — сообщила собеседница агентства.

Педагог учреждения указала на важность воспитания патриотизма в детях с малых лет. «Благодаря таким мероприятиям, мы воспитываем в наших детях любовь к Родине, формируем уважение к своему народу, его защитникам и истории. Дети с удовольствием и усердием учили свои роли, понимая, что это поможет солдатам, которые сейчас защищают нашу страну. Они с большим интересом писали письма бойцам, от всего сердца благодаря их», — поделилась она.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) воспитанники детского сада «Радуга» приняли участие в благотворительной акции в поддержку бойцов военной спецоперации. Сотрудник дошкольного учреждения рассказал корреспонденту URA.RU о театральных постановках с участием детей. «В рамках благотворительной акции „Свои“ педагоги и воспитанники нашего детсада показали театральные постановки. В марафоне принимали участие все семьи воспитанников: дети и родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, педагоги и другие сотрудники детского сада. Вырученные средства пойдут на нужды нашим бойцам, участникам СВО», — сообщила собеседница агентства. Педагог учреждения указала на важность воспитания патриотизма в детях с малых лет. «Благодаря таким мероприятиям, мы воспитываем в наших детях любовь к Родине, формируем уважение к своему народу, его защитникам и истории. Дети с удовольствием и усердием учили свои роли, понимая, что это поможет солдатам, которые сейчас защищают нашу страну. Они с большим интересом писали письма бойцам, от всего сердца благодаря их», — поделилась она.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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