Суд арестовал имущество экс-полпреда президента в Челябинской области

28 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Заявление об обеспечительных мерах подал один из кредиторов покойного Николая Суденкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд арестовал имущество покойного экс-полпреда президента в Челябинской области Николая Суденкова. Решение принято в рамках дела о его банкротстве и по иску Челябинского электромеханического завода, следует из картотеки судебных дел. «Заявление АО „ЧЭЗ“ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и картографии по Челябинской области совершать регистрационные действия в отношении объекта недвижимости — земельный участок. Запретить финансовому управляющему заключать соглашение об оставлении кредитором нереализованного имущества, а именно ¾ земельного участка до рассмотрения заявления АО „Челябинский электромеханический завод“ об обязании передать земельный участок в собственность завода», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Соответствующее заявление юристы предприятия подали в региональный арбитраж 27 октября. Судебное заседание по делу назначено на середину декабря. Речь идет о земельном участке в элитном коттеджном поселке Тарасовка, где расположен дом Суденкова. После распада Советского Союза Суденков курировал внешнеэкономические связи Челябинской области в ранге замглавы администрации Челябинской области. Когда губернатор Вадим Соловьев в 1996 году проиграл выборы Петру Сумину, Суденков ушел в отставку. В 1997 году он вернулся на госслужбу, став полпредом президента на Южном Урале. Летом 2000 года полпредов в субъектах РФ сменили главные федеральные инспекторы, а Суденков ушел в бизнес. Скончался он в конце июля 2023 года в возрасте 76 лет — за пять лет до этого суд признал его финансово-несостоятельным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд арестовал имущество покойного экс-полпреда президента в Челябинской области Николая Суденкова. Решение принято в рамках дела о его банкротстве и по иску Челябинского электромеханического завода, следует из картотеки судебных дел. «Заявление АО „ЧЭЗ“ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и картографии по Челябинской области совершать регистрационные действия в отношении объекта недвижимости — земельный участок. Запретить финансовому управляющему заключать соглашение об оставлении кредитором нереализованного имущества, а именно ¾ земельного участка до рассмотрения заявления АО „Челябинский электромеханический завод“ об обязании передать земельный участок в собственность завода», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Соответствующее заявление юристы предприятия подали в региональный арбитраж 27 октября. Судебное заседание по делу назначено на середину декабря. Речь идет о земельном участке в элитном коттеджном поселке Тарасовка, где расположен дом Суденкова. После распада Советского Союза Суденков курировал внешнеэкономические связи Челябинской области в ранге замглавы администрации Челябинской области. Когда губернатор Вадим Соловьев в 1996 году проиграл выборы Петру Сумину, Суденков ушел в отставку. В 1997 году он вернулся на госслужбу, став полпредом президента на Южном Урале. Летом 2000 года полпредов в субъектах РФ сменили главные федеральные инспекторы, а Суденков ушел в бизнес. Скончался он в конце июля 2023 года в возрасте 76 лет — за пять лет до этого суд признал его финансово-несостоятельным.