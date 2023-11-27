27 ноября 2023

Суд арестовал имущество экс-полпреда президента в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Заявление об обеспечительных мерах подал один из кредиторов покойного Николая Суденкова Фото:

Суд арестовал имущество покойного экс-полпреда президента в Челябинской области Николая Суденкова. Решение принято в рамках дела о его банкротстве и по иску Челябинского электромеханического завода, следует из картотеки судебных дел.

«Заявление АО „ЧЭЗ“ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и картографии по Челябинской области совершать регистрационные действия в отношении объекта недвижимости — земельный участок. Запретить финансовому управляющему заключать соглашение об оставлении кредитором нереализованного имущества, а именно ¾ земельного участка до рассмотрения заявления АО „Челябинский электромеханический завод“ об обязании передать земельный участок в собственность завода», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Соответствующее заявление юристы предприятия подали в региональный арбитраж 27 октября. Судебное заседание по делу назначено на середину декабря. Речь идет о земельном участке в элитном коттеджном поселке Тарасовка, где расположен дом Суденкова.

После распада Советского Союза Суденков курировал внешнеэкономические связи Челябинской области в ранге замглавы администрации Челябинской области. Когда губернатор Вадим Соловьев в 1996 году проиграл выборы Петру Сумину, Суденков ушел в отставку. В 1997 году он вернулся на госслужбу, став полпредом президента на Южном Урале. Летом 2000 года полпредов в субъектах РФ сменили главные федеральные инспекторы, а Суденков ушел в бизнес. Скончался он в конце июля 2023 года в возрасте 76 лет — за пять лет до этого суд признал его финансово-несостоятельным.

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Суд арестовал имущество покойного экс-полпреда президента в Челябинской области Николая Суденкова. Решение принято в рамках дела о его банкротстве и по иску Челябинского электромеханического завода, следует из картотеки судебных дел. «Заявление АО „ЧЭЗ“ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и картографии по Челябинской области совершать регистрационные действия в отношении объекта недвижимости — земельный участок. Запретить финансовому управляющему заключать соглашение об оставлении кредитором нереализованного имущества, а именно ¾ земельного участка до рассмотрения заявления АО „Челябинский электромеханический завод“ об обязании передать земельный участок в собственность завода», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Соответствующее заявление юристы предприятия подали в региональный арбитраж 27 октября. Судебное заседание по делу назначено на середину декабря. Речь идет о земельном участке в элитном коттеджном поселке Тарасовка, где расположен дом Суденкова. После распада Советского Союза Суденков курировал внешнеэкономические связи Челябинской области в ранге замглавы администрации Челябинской области. Когда губернатор Вадим Соловьев в 1996 году проиграл выборы Петру Сумину, Суденков ушел в отставку. В 1997 году он вернулся на госслужбу, став полпредом президента на Южном Урале. Летом 2000 года полпредов в субъектах РФ сменили главные федеральные инспекторы, а Суденков ушел в бизнес. Скончался он в конце июля 2023 года в возрасте 76 лет — за пять лет до этого суд признал его финансово-несостоятельным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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