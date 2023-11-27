Кириенко вручит Махонину Орден от Путина

На форуме-выставке «Россия» Дмитрий Махонин получит Орден Дружбы

27 ноября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Указ о награждении Махонина был подписан еще в августе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В рамках международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ 29 ноября планируется церемония вручения госнаград. Ожидается, что на ней губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получит Орден Дружбы. Церемонию будет проводить первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, рассказал URA.RU источник в политэлитах региона. «В среду, 29 ноября, Махонин должен получить Орден Дружбы. Планируется, что вручать награды будет Сергей Кириенко. Но все, конечно, зависит от графика Сергея Владиленовича», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и в администрацию президента РФ. На момент публикации ответы не были получены. Указ о награждении Махонина Орденом Дружбы президент РФ Владимир Путин подписал в августе. Источники URA.RU связывали вручение награды со вкладом Дмитрия Махонина и краевых властей в восстановление городов в новых регионах России.

В рамках международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ 29 ноября планируется церемония вручения госнаград. Ожидается, что на ней губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получит Орден Дружбы. Церемонию будет проводить первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, рассказал URA.RU источник в политэлитах региона. «В среду, 29 ноября, Махонин должен получить Орден Дружбы. Планируется, что вручать награды будет Сергей Кириенко. Но все, конечно, зависит от графика Сергея Владиленовича», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и в администрацию президента РФ. На момент публикации ответы не были получены. Указ о награждении Махонина Орденом Дружбы президент РФ Владимир Путин подписал в августе. Источники URA.RU связывали вручение награды со вкладом Дмитрия Махонина и краевых властей в восстановление городов в новых регионах России.