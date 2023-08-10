Источник раскрыл, за что Махонин получил орден от Путина

Путин наградил Махонина за вклад в восстановление ЛНР

10 августа 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин дважды ездил с командировкой в ЛНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получил Орден Дружбы за вклад в восстановление Северодонецка в ЛНР. Именно с этим связано вручение госнаграды указом президента Владимира Путина, сообщил источник в политэлитах региона. «Дмитрий Махонин дважды ездил в Северодонецк в течение года. Там летом 2022 года работала делегация из статусных чиновников края. Замминистра сельского хозяйства Юрий Крестьянников работал там восемь месяцев первым заместителем главы администрации. Потом его сменил начальник инспекции жилнадзора Александр Евсюков. И он, кстати, возвращаться не планирует», — объясняет источник. По другой версии, вручение награды должны были приурочить к 40-летию губернатора осенью 2022 года, но процесс затянулся. «С наградами все же не быстро», — поясняет собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края и администрации президента РФ. На момент публикации ответ не был получен. Дмитрий Махонин впервые приехал в Северодонецк в августе 2022 года. Тогда он заключил соглашение с мэром Николаем Моргуновым о восстановлении города. С июля по сентябрь прошлого года в города работала делегация из первого замглавы администрации губернатора Леонида Политова, вице-премьера Александра Борисова, главы минсоца Павла Фокина и ряда других чиновников. Юрий Крестьянников работал в Северодонецке до февраля 2023 года. Потом в мэрию города уехал глава ИГЖН Александр Евсюков. Весной в Северодонецк ездил замминистра тербезопасности Альберт Марданов. Второй визит совершил и Александр Борисов. В июне Дмитрий Махонин вновь посетил Северодонецк. Он заверил, что край сделает все возможное для восстановления мирной жизни в городе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получил Орден Дружбы за вклад в восстановление Северодонецка в ЛНР. Именно с этим связано вручение госнаграды указом президента Владимира Путина, сообщил источник в политэлитах региона. «Дмитрий Махонин дважды ездил в Северодонецк в течение года. Там летом 2022 года работала делегация из статусных чиновников края. Замминистра сельского хозяйства Юрий Крестьянников работал там восемь месяцев первым заместителем главы администрации. Потом его сменил начальник инспекции жилнадзора Александр Евсюков. И он, кстати, возвращаться не планирует», — объясняет источник. По другой версии, вручение награды должны были приурочить к 40-летию губернатора осенью 2022 года, но процесс затянулся. «С наградами все же не быстро», — поясняет собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края и администрации президента РФ. На момент публикации ответ не был получен. Дмитрий Махонин впервые приехал в Северодонецк в августе 2022 года. Тогда он заключил соглашение с мэром Николаем Моргуновым о восстановлении города. С июля по сентябрь прошлого года в города работала делегация из первого замглавы администрации губернатора Леонида Политова, вице-премьера Александра Борисова, главы минсоца Павла Фокина и ряда других чиновников. Юрий Крестьянников работал в Северодонецке до февраля 2023 года. Потом в мэрию города уехал глава ИГЖН Александр Евсюков. Весной в Северодонецк ездил замминистра тербезопасности Альберт Марданов. Второй визит совершил и Александр Борисов. В июне Дмитрий Махонин вновь посетил Северодонецк. Он заверил, что край сделает все возможное для восстановления мирной жизни в городе.