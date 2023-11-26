Синоптик рассказал, дойдет ли ураган из Краснодара до Свердловской области

Циклон, охвативший Краснодарский край, не дойдет до Свердловской области. Более того, из-за него в регионе снизится количество осадков, сообщил метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
«До Урала циклон не дойдет. Более того, он окажет положительное влияние на погоду в Свердловской области, она будет сухой», — передает «КП-Екатеринбург» слова Старкова.
При этом ближайшие три дня в Свердловской области будут теплыми. Днем 27 ноября воздух прогреется до нуля градусов.
Краснодарский край и Крым ночью 27 ноября накрыли сильные ураганы. Из-за стихийного бедствия более полумиллиона человек остались без света, один человек погиб. Главное о ЧП — в сбойке URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.