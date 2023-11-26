Синоптик рассказал, дойдет ли ураган из Краснодара до Свердловской области

Из-за урагана на Кубани в Свердловской области снизится количество осадков

27 ноября 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Погода в регионе будет теплой до конца месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Крым накрыло ураганным ветром Циклон, охвативший Краснодарский край, не дойдет до Свердловской области. Более того, из-за него в регионе снизится количество осадков, сообщил метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. «До Урала циклон не дойдет. Более того, он окажет положительное влияние на погоду в Свердловской области, она будет сухой», — передает «КП-Екатеринбург» слова Старкова. При этом ближайшие три дня в Свердловской области будут теплыми. Днем 27 ноября воздух прогреется до нуля градусов. Краснодарский край и Крым ночью 27 ноября накрыли сильные ураганы. Из-за стихийного бедствия более полумиллиона человек остались без света, один человек погиб. Главное о ЧП — в сбойке URA.RU.

Циклон, охвативший Краснодарский край, не дойдет до Свердловской области. Более того, из-за него в регионе снизится количество осадков, сообщил метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. «До Урала циклон не дойдет. Более того, он окажет положительное влияние на погоду в Свердловской области, она будет сухой», — передает «КП-Екатеринбург» слова Старкова. При этом ближайшие три дня в Свердловской области будут теплыми. Днем 27 ноября воздух прогреется до нуля градусов. Краснодарский край и Крым ночью 27 ноября накрыли сильные ураганы. Из-за стихийного бедствия более полумиллиона человек остались без света, один человек погиб. Главное о ЧП — в сбойке URA.RU.