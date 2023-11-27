Киберэксперт назвал следующий этап развития нейросетей

Киберэксперт Косарев: нейросети станут индивидуальными помощниками людей

28 ноября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Личные помощники на основе нейросетей будут опираться на сверхперсональные данные человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следующим этапом развития искусственного интеллекта (ИИ) станет создание индивидуальных помощников с доступом к сверхперсональным данным о человеке. Об этом URA.RU рассказал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев. Новость по теме В России хотят выносить приговоры при помощи искусственного интеллекта «Самая главная ветка развития искусственного интеллекта, о которой почти не говорят, — это создание индивидуальных помощников, которые общаются с человеком на основании получения его сверхперсональных данных. Можно сказать, что это будет идеальный друг или подруга, идеальный советчик, идеальный компаньон, который не предает и не обманывает. А если заблуждается, то искренне», — сказал Борис Косарев. «Общественная дискуссия на эту тему практически отсутствует, поскольку неминуемо повлечет за собой яростное и зачастую негодующее обсуждение с чрезмерно жаркими спорами о сверхперсональных данных. Сверхперсональные данные — это все то, что является предметом личной и интимной жизни с момента рождения. От всех переписок до подробностей и секретов, которые никому нельзя рассказывать», — отметил Косарев. Собеседник агентства подчеркнул, что с подобным помощником увеличится продолжительность жизни людей. «Помощник ИИ на основе сверхперсональных данных ведет историю болезни человека с момента рождения. Любые подтвержденные научные открытия и лекарственные препараты моментально становятся частью новой стратегии жизни. Например, с предрасположенностью к определенной аллергии и риску рака из-за наследственности помощник будет советовать продукты питания и на протяжении всей жизни смотреть за анализами крови, моментально отслеживая любые изменения: „Иван, сегодня надо сдать кровь на определенные маркеры. Мы не делали этого полгода. Пришло время проверить, есть ли какие-то риски, которые надо исключить“», — объяснил специалист. Новость по теме Нейросети займутся проверкой домашних заданий в российских школах Также нейросетевой помощник с помощью анализа может помочь выбрать человеку отрасль, где он будет показывать наивысшую эффективность. Кроме того, он сможет подсказать, как найти пару, наиболее подходящую по возрасту, интересам и состоянию здоровья для создания полноценной семьи. «После реализации первых трех направлений человечество войдет в эпоху интеллектуального благоденствия и научных открытий, которые будут свершаться стремительно. Мы получим в виде бонусов возможность путешествовать между планетами и продлевать собственную жизнь на значительный срок», — заключил Косарев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следующим этапом развития искусственного интеллекта (ИИ) станет создание индивидуальных помощников с доступом к сверхперсональным данным о человеке. Об этом URA.RU рассказал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев. «Самая главная ветка развития искусственного интеллекта, о которой почти не говорят, — это создание индивидуальных помощников, которые общаются с человеком на основании получения его сверхперсональных данных. Можно сказать, что это будет идеальный друг или подруга, идеальный советчик, идеальный компаньон, который не предает и не обманывает. А если заблуждается, то искренне», — сказал Борис Косарев. «Общественная дискуссия на эту тему практически отсутствует, поскольку неминуемо повлечет за собой яростное и зачастую негодующее обсуждение с чрезмерно жаркими спорами о сверхперсональных данных. Сверхперсональные данные — это все то, что является предметом личной и интимной жизни с момента рождения. От всех переписок до подробностей и секретов, которые никому нельзя рассказывать», — отметил Косарев. Собеседник агентства подчеркнул, что с подобным помощником увеличится продолжительность жизни людей. «Помощник ИИ на основе сверхперсональных данных ведет историю болезни человека с момента рождения. Любые подтвержденные научные открытия и лекарственные препараты моментально становятся частью новой стратегии жизни. Например, с предрасположенностью к определенной аллергии и риску рака из-за наследственности помощник будет советовать продукты питания и на протяжении всей жизни смотреть за анализами крови, моментально отслеживая любые изменения: „Иван, сегодня надо сдать кровь на определенные маркеры. Мы не делали этого полгода. Пришло время проверить, есть ли какие-то риски, которые надо исключить“», — объяснил специалист. Также нейросетевой помощник с помощью анализа может помочь выбрать человеку отрасль, где он будет показывать наивысшую эффективность. Кроме того, он сможет подсказать, как найти пару, наиболее подходящую по возрасту, интересам и состоянию здоровья для создания полноценной семьи. «После реализации первых трех направлений человечество войдет в эпоху интеллектуального благоденствия и научных открытий, которые будут свершаться стремительно. Мы получим в виде бонусов возможность путешествовать между планетами и продлевать собственную жизнь на значительный срок», — заключил Косарев.