26 ноября 2023

Экс-заммэра Кургана впервые публично появился в новой должности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган, каргаполов павел
На Чукотке Павел Каргаполов — врио замгубернатора Фото:

Бывший заместитель мэра Кургана Павел Каргаполов, который в октябре стал врио замгубернатора Чукотки, посетил обучающий семинар в Московской области. На сайте правительства Чукотского автономного округа это событие стало первым, в котором упоминается Каргаполов.

«В Московской области в парке „Патриот“ прошел обучающий семинар по вопросам организации общественно-политической работы в муниципальных образованиях Дальневосточного федерального округа „Разговоры о важном для взрослых“. На мероприятие отправились врио заместителя губернатора — председателя правительства, руководителя аппарата губернатора и правительства округа Павел Каргаполов, председатель думы Чукотского АО Валентина Рудченко и главы муниципальных образований региона», — указано в сообщении.

Участники семинара обсуждали, как победить в информационной войне. На встрече присутствовали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Каргаполов уволился из мэрии Кургана 23 августа. На Чукотке он помогает управлять регионом губернатору Владиславу Кузнецову, с которым работал в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы. В ЧАО Каргаполов также возглавляет аппарат губернатора.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший заместитель мэра Кургана Павел Каргаполов, который в октябре стал врио замгубернатора Чукотки, посетил обучающий семинар в Московской области. На сайте правительства Чукотского автономного округа это событие стало первым, в котором упоминается Каргаполов. «В Московской области в парке „Патриот“ прошел обучающий семинар по вопросам организации общественно-политической работы в муниципальных образованиях Дальневосточного федерального округа „Разговоры о важном для взрослых“. На мероприятие отправились врио заместителя губернатора — председателя правительства, руководителя аппарата губернатора и правительства округа Павел Каргаполов, председатель думы Чукотского АО Валентина Рудченко и главы муниципальных образований региона», — указано в сообщении. Участники семинара обсуждали, как победить в информационной войне. На встрече присутствовали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Каргаполов уволился из мэрии Кургана 23 августа. На Чукотке он помогает управлять регионом губернатору Владиславу Кузнецову, с которым работал в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы. В ЧАО Каргаполов также возглавляет аппарат губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...