Экс-заммэра Кургана впервые публично появился в новой должности

27 ноября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

На Чукотке Павел Каргаполов — врио замгубернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший заместитель мэра Кургана Павел Каргаполов, который в октябре стал врио замгубернатора Чукотки, посетил обучающий семинар в Московской области. На сайте правительства Чукотского автономного округа это событие стало первым, в котором упоминается Каргаполов. «В Московской области в парке „Патриот“ прошел обучающий семинар по вопросам организации общественно-политической работы в муниципальных образованиях Дальневосточного федерального округа „Разговоры о важном для взрослых“. На мероприятие отправились врио заместителя губернатора — председателя правительства, руководителя аппарата губернатора и правительства округа Павел Каргаполов, председатель думы Чукотского АО Валентина Рудченко и главы муниципальных образований региона», — указано в сообщении. Участники семинара обсуждали, как победить в информационной войне. На встрече присутствовали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Каргаполов уволился из мэрии Кургана 23 августа. На Чукотке он помогает управлять регионом губернатору Владиславу Кузнецову, с которым работал в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы. В ЧАО Каргаполов также возглавляет аппарат губернатора.

Бывший заместитель мэра Кургана Павел Каргаполов, который в октябре стал врио замгубернатора Чукотки, посетил обучающий семинар в Московской области. На сайте правительства Чукотского автономного округа это событие стало первым, в котором упоминается Каргаполов. «В Московской области в парке „Патриот“ прошел обучающий семинар по вопросам организации общественно-политической работы в муниципальных образованиях Дальневосточного федерального округа „Разговоры о важном для взрослых“. На мероприятие отправились врио заместителя губернатора — председателя правительства, руководителя аппарата губернатора и правительства округа Павел Каргаполов, председатель думы Чукотского АО Валентина Рудченко и главы муниципальных образований региона», — указано в сообщении. Участники семинара обсуждали, как победить в информационной войне. На встрече присутствовали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Каргаполов уволился из мэрии Кургана 23 августа. На Чукотке он помогает управлять регионом губернатору Владиславу Кузнецову, с которым работал в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы. В ЧАО Каргаполов также возглавляет аппарат губернатора.