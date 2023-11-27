Челябинского чиновника просят отправить на 4,5 года в колонию

27 ноября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Гособвинение запросило для чиновника 4,5 года лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU Гособвинение запросило 4,5 года лишения свободы для начальника управления ЖКХ города Троицка (Челябинская область) Андрея Могильникова. Об этом URA.RU сообщил источник в троицком городском суде. «Гособвинение просит суд признать Могильникова виновным по ст. 286 ч.1; ст. 292 ч.2 УК РФ. Представитель прокуратуры запросил для него 4,5 года лишения свободы. Сам Могильников вину не признает», — сообщил источник. Могильников не уволен, он продолжает работать в мэрии. Чиновник обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге. В 2021 году, исполняя обязанности вице-мэра города, он подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. В 2022 году Могильников ездил в ДНР, в связи с чем на некоторое время был объявлен в международный розыск. После того, как он вернулся из командировки, розыск был снят.

Гособвинение запросило 4,5 года лишения свободы для начальника управления ЖКХ города Троицка (Челябинская область) Андрея Могильникова. Об этом URA.RU сообщил источник в троицком городском суде. «Гособвинение просит суд признать Могильникова виновным по ст. 286 ч.1; ст. 292 ч.2 УК РФ. Представитель прокуратуры запросил для него 4,5 года лишения свободы. Сам Могильников вину не признает», — сообщил источник. Могильников не уволен, он продолжает работать в мэрии. Чиновник обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге. В 2021 году, исполняя обязанности вице-мэра города, он подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. В 2022 году Могильников ездил в ДНР, в связи с чем на некоторое время был объявлен в международный розыск. После того, как он вернулся из командировки, розыск был снят.