Челябинского чиновника просят отправить на 4,5 года в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, прокуратура, погоны
Гособвинение запросило для чиновника 4,5 года лишения свободы Фото:

Гособвинение запросило 4,5 года лишения свободы для начальника управления ЖКХ города Троицка (Челябинская область) Андрея Могильникова. Об этом URA.RU сообщил источник в троицком городском суде.

«Гособвинение просит суд признать Могильникова виновным по ст. 286 ч.1; ст. 292 ч.2 УК РФ. Представитель прокуратуры запросил для него 4,5 года лишения свободы. Сам Могильников вину не признает», — сообщил источник.

Могильников не уволен, он продолжает работать в мэрии. Чиновник обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге. В 2021 году, исполняя обязанности вице-мэра города, он подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. В 2022 году Могильников ездил в ДНР, в связи с чем на некоторое время был объявлен в международный розыск. После того, как он вернулся из командировки, розыск был снят.

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Гособвинение запросило 4,5 года лишения свободы для начальника управления ЖКХ города Троицка (Челябинская область) Андрея Могильникова. Об этом URA.RU сообщил источник в троицком городском суде. «Гособвинение просит суд признать Могильникова виновным по ст. 286 ч.1; ст. 292 ч.2 УК РФ. Представитель прокуратуры запросил для него 4,5 года лишения свободы. Сам Могильников вину не признает», — сообщил источник. Могильников не уволен, он продолжает работать в мэрии. Чиновник обвиняется в превышении полномочий и служебном подлоге. В 2021 году, исполняя обязанности вице-мэра города, он подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями. В 2022 году Могильников ездил в ДНР, в связи с чем на некоторое время был объявлен в международный розыск. После того, как он вернулся из командировки, розыск был снят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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