Тюменские проститутки изменили стоимость своих услуг

На тюменском рынке секс-услуг резко выросли цены

27 ноября 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Тюменские проститутки отказываются работать с сутенерами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени выросли цены на интим-услуги, которые незаконно оказывают местные жительницы. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это связано с тем, что проститутки массово отказываются от сотрудничества с сутенерами, предпочитая «работать на себя». «Так называемые „жрицы любви“ уходят из-под надзора сутенеров, поскольку не хотят делиться с ними заработанными деньгами. Женщины размещают свои анкеты на специализированных сайтах, которые помогают им искать клиентов. Ценник устанавливают такой, какой захотят. На этом фоне средняя стоимость интим-услуг в Тюмени уже выросла в среднем на 10%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. За занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1, 5 до 2 тыс. рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы.

В Тюмени выросли цены на интим-услуги, которые незаконно оказывают местные жительницы. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это связано с тем, что проститутки массово отказываются от сотрудничества с сутенерами, предпочитая «работать на себя». «Так называемые „жрицы любви“ уходят из-под надзора сутенеров, поскольку не хотят делиться с ними заработанными деньгами. Женщины размещают свои анкеты на специализированных сайтах, которые помогают им искать клиентов. Ценник устанавливают такой, какой захотят. На этом фоне средняя стоимость интим-услуг в Тюмени уже выросла в среднем на 10%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. За занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1, 5 до 2 тыс. рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы.