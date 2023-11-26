26 ноября 2023

Тюменские проститутки изменили стоимость своих услуг

На тюменском рынке секс-услуг резко выросли цены
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские проститутки отказываются работать с сутенерами Фото:

В Тюмени выросли цены на интим-услуги, которые незаконно оказывают местные жительницы. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это связано с тем, что проститутки массово отказываются от сотрудничества с сутенерами, предпочитая «работать на себя».

«Так называемые „жрицы любви“ уходят из-под надзора сутенеров, поскольку не хотят делиться с ними заработанными деньгами. Женщины размещают свои анкеты на специализированных сайтах, которые помогают им искать клиентов. Ценник устанавливают такой, какой захотят. На этом фоне средняя стоимость интим-услуг в Тюмени уже выросла в среднем на 10%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

За занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1, 5 до 2 тыс. рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы.

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В Тюмени выросли цены на интим-услуги, которые незаконно оказывают местные жительницы. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это связано с тем, что проститутки массово отказываются от сотрудничества с сутенерами, предпочитая «работать на себя». «Так называемые „жрицы любви“ уходят из-под надзора сутенеров, поскольку не хотят делиться с ними заработанными деньгами. Женщины размещают свои анкеты на специализированных сайтах, которые помогают им искать клиентов. Ценник устанавливают такой, какой захотят. На этом фоне средняя стоимость интим-услуг в Тюмени уже выросла в среднем на 10%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. За занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1, 5 до 2 тыс. рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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