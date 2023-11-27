Поддержать Николая Ражева на пресс-конференцию пришли десятки свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденный за педофилию 85-летний тренер по теннису Николай Ражев всегда заботился о детях. Супруга Нина на пресс-конференции с журналистами заявила, что никогда не замечала никаких наклонностей за Ражевым.

«Если бы что-то было, то оно бы проявилось до 83 лет (дело против Ражева завели в 2021-м — прим. URA.RU). Он ездил по походам с детьми, всегда заботился о них. Не мог сделать чего-то плохого той девочке», — рассказала URA.RU супруга тренера.

По словам Ражевой, девочка, которая и заявила о сексуальных домогательствах, спровоцировала тренера. «Она пришла после долгого перерыва, не принесла справки на допуск к занятиям. Стала проситься поиграть ракеткой, он отказал. Потом стала просить, чтобы она могла на тренировке позаниматься английским, а тренер бы ей помог. Он снова отказал. Тогда она взяла ракетку, стала ею махать, мешала занятиям других ребят. Тогда он ее взял за плечо и выгнал, а у нее возникла обида», — добавила супруга. После этой истории, по ее словам, Ражеву позвонили из полиции.

Ражева осудили за педофилию тренера 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. Прокурор добивался, чтобы тренера отправили в колонию на семь лет. Адвокат Юлия Бузуева считает, что приговор был вынесен ошибочно — только на основании слов девочки. На встрече с журналистами она рассказала, что против Ражева заводили еще одно дело, но уже после отправки в СИЗО.

Супруга Ражева (в красной кофте) переживает за Николая Фото: Илья Московец © URA.RU