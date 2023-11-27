Сын свердловского «тренера-педофила»: следствие надеялось, что 85-летний отец умрет

Сын 85-летнего тренера Ражева обвинил следствие в сознательном затягивании дела

Николай Ражев тяжело пережил приговор суда, его состояние ухудшилось, сказала адвокат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сын 85-летнего тренера Николая Ражева, осужденного за педофилию, уверен, что следствие сознательно затягивало дело на три года в надежде, что его отец за это время умрет. Таким мнением Олег Ражев поделился с URA.RU во время пресс-конференции.

«Следствие размазывало дело три года, хотя никого не надо было искать. Три года тянули, понимая, что они неправы, но перли до конца, не хотели дело закрывать. Наверное, думали: ему 85 лет, жить недолго осталось, еще чуть-чуть и умрет. Потом прокурор на суде попросил дать ему семь лет срока, это тоже был психологический удар в надежде, что мой отец умрет», — заявил Олег Ражев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

Такое мнение он озвучил на пресс-конференции накануне апелляционной жалобы, которую будут рассматривать в Свердловском областном суде. Мужчина надеется на оправдательный приговор. «Мы надеемся, что справедливость восторжествует», — сказал сын осужденного.

Ранее за тренера Николая Ражева заступилась его супруга Нина. Женщина сказала, что муж всегда был заботлив к детям и никогда не проявлял нездорового интереса к ним.

Николай Ражев, 85-летний тренер по настольному теннису, был осужден за педофилию на два года. Его адвокат Юлия Бузуева считает, что обвинительный приговор является ошибкой и основан лишь на словах ребенка.