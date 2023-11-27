Сын осужденного за педофилию тренера: отцу давали психотропные вещества

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Ражев после СИЗО-1. Екатеринбург, ражев николай
Николай Ражев был задержан в 2021 году Фото:

Свердловского 85-летнего тренера по теннису Николая Ражева в 2021-м якобы опоили психотропными веществами, чтобы он подписал документы, свидетельствующие против себя. Об этом URA.RU сообщил сын Ражева Олег на пресс-конференции с журналистами.

«Когда моего отца задержали, он подписал какую-то бумаги, что он якобы делал. Его целый день возили в машине, долго не давали попить, а потом дали — после этого он и подписал все. Уверен, это были психотропные вещества», — заявил Олег Ражев. Адвокат Юлия Бузуева добавила, что эта бумага признана судом недействительной. В СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

Также сын Ражева обвинил следствие в затягивании дела. «Все надеялись, что мой отец умрет, но он жив и борется за справедливость», — добавил Олег. Его слова подтвердила Бузуева.

Ражева осудили на два года за педофилию. По словам Бузуевой, решение принято ошибочно, и только на основании слов одной из бывших воспитанниц тренера.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловского 85-летнего тренера по теннису Николая Ражева в 2021-м якобы опоили психотропными веществами, чтобы он подписал документы, свидетельствующие против себя. Об этом URA.RU сообщил сын Ражева Олег на пресс-конференции с журналистами. «Когда моего отца задержали, он подписал какую-то бумаги, что он якобы делал. Его целый день возили в машине, долго не давали попить, а потом дали — после этого он и подписал все. Уверен, это были психотропные вещества», — заявил Олег Ражев. Адвокат Юлия Бузуева добавила, что эта бумага признана судом недействительной. В СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Также сын Ражева обвинил следствие в затягивании дела. «Все надеялись, что мой отец умрет, но он жив и борется за справедливость», — добавил Олег. Его слова подтвердила Бузуева. Ражева осудили на два года за педофилию. По словам Бузуевой, решение принято ошибочно, и только на основании слов одной из бывших воспитанниц тренера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...