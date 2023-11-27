Экс-чиновник из сферы курганской культуры похвастался тату с изображением филармонии. Фото

Бывший замдиректора курганской филармонии похвастался тату с обложкой альбома
© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время самоизоляции жителей. Курган , филармония
Роман Можельский сделал тату с изображением курганской филармонии, которая также присутствует на обложке его музыкального альбома Фото:

Бывший заместитель гендиректора Курганского театрально-концертного объединения и основатель проекта «Квартирник 45» Роман Можельский сделал татуировку в честь вышедшего альбома. Этим поделился в группе своего проекта в соцсети «ВКонтакте».

«А вот и финальный штрих. Есть первый альбом „за плечами“. Увековечил обложку альбома своих песен. Символично, что татуировку я сделал именно в День гитариста», — пишет Можельский в группе «Квартирник 45». Также в посте он поздравляет «всех причастных» к данному празднику.

Ранее URA.RU писало, что Можельский уволился со своей должности замдиректора филармонии, где работал с 2021 года. Также сообщалось, что курганцы создавали петицию, желая вернуть его на эту должность. На тот момент, насчитывалось более 70 подписей за его возвращение.

Бывший замдиректора курганской филармонии набил татуировку с обложкой альбома
Бывший замдиректора курганской филармонии набил татуировку с обложкой альбома

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Бывший заместитель гендиректора Курганского театрально-концертного объединения и основатель проекта «Квартирник 45» Роман Можельский сделал татуировку в честь вышедшего альбома. Этим поделился в группе своего проекта в соцсети «ВКонтакте». «А вот и финальный штрих. Есть первый альбом „за плечами“. Увековечил обложку альбома своих песен. Символично, что татуировку я сделал именно в День гитариста», — пишет Можельский в группе «Квартирник 45». Также в посте он поздравляет «всех причастных» к данному празднику. Ранее URA.RU писало, что Можельский уволился со своей должности замдиректора филармонии, где работал с 2021 года. Также сообщалось, что курганцы создавали петицию, желая вернуть его на эту должность. На тот момент, насчитывалось более 70 подписей за его возвращение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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