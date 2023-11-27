Бывший замдиректора курганской филармонии похвастался тату с обложкой альбома

Роман Можельский сделал тату с изображением курганской филармонии, которая также присутствует на обложке его музыкального альбома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший заместитель гендиректора Курганского театрально-концертного объединения и основатель проекта «Квартирник 45» Роман Можельский сделал татуировку в честь вышедшего альбома. Этим поделился в группе своего проекта в соцсети «ВКонтакте».

«А вот и финальный штрих. Есть первый альбом „за плечами“. Увековечил обложку альбома своих песен. Символично, что татуировку я сделал именно в День гитариста», — пишет Можельский в группе «Квартирник 45». Также в посте он поздравляет «всех причастных» к данному празднику.

Ранее URA.RU писало, что Можельский уволился со своей должности замдиректора филармонии, где работал с 2021 года. Также сообщалось, что курганцы создавали петицию, желая вернуть его на эту должность. На тот момент, насчитывалось более 70 подписей за его возвращение.