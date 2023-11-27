Бывший заместитель гендиректора Курганского театрально-концертного объединения и основатель проекта «Квартирник 45» Роман Можельский сделал татуировку в честь вышедшего альбома. Этим поделился в группе своего проекта в соцсети «ВКонтакте».
«А вот и финальный штрих. Есть первый альбом „за плечами“. Увековечил обложку альбома своих песен. Символично, что татуировку я сделал именно в День гитариста», — пишет Можельский в группе «Квартирник 45». Также в посте он поздравляет «всех причастных» к данному празднику.
Ранее URA.RU писало, что Можельский уволился со своей должности замдиректора филармонии, где работал с 2021 года. Также сообщалось, что курганцы создавали петицию, желая вернуть его на эту должность. На тот момент, насчитывалось более 70 подписей за его возвращение.
Бывший замдиректора курганской филармонии набил татуировку с обложкой альбома
Группа «ВКонтакте» «Квартирник 45»; https://vk.com/kvartirnik_45?w=wall-200255348_20394
Бывший заместитель гендиректора Курганского театрально-концертного объединения и основатель проекта «Квартирник 45» Роман Можельский сделал татуировку в честь вышедшего альбома. Этим поделился в группе своего проекта в соцсети «ВКонтакте». «А вот и финальный штрих. Есть первый альбом „за плечами“. Увековечил обложку альбома своих песен. Символично, что татуировку я сделал именно в День гитариста», — пишет Можельский в группе «Квартирник 45». Также в посте он поздравляет «всех причастных» к данному празднику. Ранее URA.RU писало, что Можельский уволился со своей должности замдиректора филармонии, где работал с 2021 года. Также сообщалось, что курганцы создавали петицию, желая вернуть его на эту должность. На тот момент, насчитывалось более 70 подписей за его возвращение.