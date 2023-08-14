Курганцы просят вернуть на должность замдиректора филармонии скандального ставленника Шумкова

15 августа 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Петиция с просьбой вернуть Можельского на должность собрала десятки подписей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана создали петицию, желая вернуть на должность уволившегося заместителя директора регионального театрально-концертного объединения Романа Можельского. Ранее на эту должность его назначил губернатор Вадим Шумков. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.ORG. «Просим вернуть Можельского Романа на должность заместителя генерального директора ГАУ «КТКО», — указано в описании петиции. Она размещена 15 августа. На момент публикации новости петиция собрала 73 подписи. Роман Можельский ушел с должности 15 августа по собственному желанию. Ранее он был замечен в драке с одним из посетителей мотофестиваля «От Винта!». После этого Можельский вызвал на поединок одного из пользователей социальных сетей. Бывший замдиректора также подрался возле одного из курганских баров, где несколько раз ударил своего оппонента. Источники URA.RU отмечают, что ранее Можельский уже увольнялся с этой же должности по собственному желанию. Тогда вернуться на работу ему помогла бывший заместитель губернатор Курганской области Лариса Кокорина. Можельский также занимался организацией концертом, которые были объединены брендом «Квартирник 45». Ранее URA.RU писало, что курганцы требуют от губернатора Шумкова уволить его ставленника, замеченного в драках. Жители на одном из сайтов создали петицию, обращенную к главе региона. Курганцы просят вернуть Романа Можельского на должность замдиректора филармонии Фото: скрин сайта Change.ORG Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана создали петицию, желая вернуть на должность уволившегося заместителя директора регионального театрально-концертного объединения Романа Можельского. Ранее на эту должность его назначил губернатор Вадим Шумков. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.ORG. «Просим вернуть Можельского Романа на должность заместителя генерального директора ГАУ «КТКО», — указано в описании петиции. Она размещена 15 августа. На момент публикации новости петиция собрала 73 подписи. Роман Можельский ушел с должности 15 августа по собственному желанию. Ранее он был замечен в драке с одним из посетителей мотофестиваля «От Винта!». После этого Можельский вызвал на поединок одного из пользователей социальных сетей. Бывший замдиректора также подрался возле одного из курганских баров, где несколько раз ударил своего оппонента. Источники URA.RU отмечают, что ранее Можельский уже увольнялся с этой же должности по собственному желанию. Тогда вернуться на работу ему помогла бывший заместитель губернатор Курганской области Лариса Кокорина. Можельский также занимался организацией концертом, которые были объединены брендом «Квартирник 45». Ранее URA.RU писало, что курганцы требуют от губернатора Шумкова уволить его ставленника, замеченного в драках. Жители на одном из сайтов создали петицию, обращенную к главе региона.