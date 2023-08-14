Из курганской филармонии уволился замдиректора, которого туда устроил Шумков

15 августа 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Замдиректора работал в филармонии с 2021 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замдиректора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский уволился со своей должности. Об этом он сообщил URA.RU. Ранее губернатор Вадим Шумков предложил Можельскому устроиться на это место. «Хватит стараться для людей. Пора постараться для себя», — прокомментировал URA.RU свою отставку Можельский. Сегодня, в свой последний рабочий день, он пригласил горожан в ЦПКиО в 19:00 прийти на концерт, посвященный памяти исполнителя Виктора Цоя. Ранее Можельский подрался в автобусе с одним из посетителей фестиваля «От Винта!», потом вызвал на поединок интернет-тролля, а после участвовал в драке возле бара. Позже горожане опубликовали петицию, в которой просили Шумкова уволить Можельского. В областном управлении культуры URA.RU сообщили, что в отношении Можельского проведут проверку. Можельский работал в филармонии и театрально-концертном объединении с 2021 года, когда губернатор предложил ему развивать культуру в регионе. В последние годы он регулярно организовал концерты, объединенные брендом «Квартирник 45», с местными и приезжими музыкантами. В 2022 году он уже подавал заявление на увольнение из филармонии.

Замдиректора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский уволился со своей должности. Об этом он сообщил URA.RU. Ранее губернатор Вадим Шумков предложил Можельскому устроиться на это место. «Хватит стараться для людей. Пора постараться для себя», — прокомментировал URA.RU свою отставку Можельский. Сегодня, в свой последний рабочий день, он пригласил горожан в ЦПКиО в 19:00 прийти на концерт, посвященный памяти исполнителя Виктора Цоя. Ранее Можельский подрался в автобусе с одним из посетителей фестиваля «От Винта!», потом вызвал на поединок интернет-тролля, а после участвовал в драке возле бара. Позже горожане опубликовали петицию, в которой просили Шумкова уволить Можельского. В областном управлении культуры URA.RU сообщили, что в отношении Можельского проведут проверку. Можельский работал в филармонии и театрально-концертном объединении с 2021 года, когда губернатор предложил ему развивать культуру в регионе. В последние годы он регулярно организовал концерты, объединенные брендом «Квартирник 45», с местными и приезжими музыкантами. В 2022 году он уже подавал заявление на увольнение из филармонии.