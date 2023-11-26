В Салехарде выберут лучшего дружинника

Лучшие дружинники получат денежные призы (архивное фото)
В Салехарде стартовал конкурс на звание лучшего дружинника города. Об этом рассказали в администрации окружной столицы.
«Лучшего специалиста определят в области права, физической подготовки и по индивидуальным показателям. Победителей в номинациях ждет премия в размере пяти тысяч рублей. Абсолютный лидер получит 18 тысяч рублей», — сообщили в официальном telegram-канале «Администрация Салехарда».
Конкурс стартует 9 декабря с проверки знаний права и умения оказать первую помощь, 10 декабря пройдет испытание физической силы. Завершится мероприятие 12 декабря.
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