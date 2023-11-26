26 ноября 2023
25 ноября 2023

В Салехарде выберут лучшего дружинника

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, народный дружинник
Лучшие дружинники получат денежные призы (архивное фото) Фото:

В Салехарде стартовал конкурс на звание лучшего дружинника города. Об этом рассказали в администрации окружной столицы.

«Лучшего специалиста определят в области права, физической подготовки и по индивидуальным показателям. Победителей в номинациях ждет премия в размере пяти тысяч рублей. Абсолютный лидер получит 18 тысяч рублей», — сообщили в официальном telegram-канале «Администрация Салехарда».

Конкурс стартует 9 декабря с проверки знаний права и умения оказать первую помощь, 10 декабря пройдет испытание физической силы. Завершится мероприятие 12 декабря.

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В Салехарде стартовал конкурс на звание лучшего дружинника города. Об этом рассказали в администрации окружной столицы. «Лучшего специалиста определят в области права, физической подготовки и по индивидуальным показателям. Победителей в номинациях ждет премия в размере пяти тысяч рублей. Абсолютный лидер получит 18 тысяч рублей», — сообщили в официальном telegram-канале «Администрация Салехарда». Конкурс стартует 9 декабря с проверки знаний права и умения оказать первую помощь, 10 декабря пройдет испытание физической силы. Завершится мероприятие 12 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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