В Салехарде выберут лучшего дружинника

27 ноября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Лучшие дружинники получат денежные призы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде стартовал конкурс на звание лучшего дружинника города. Об этом рассказали в администрации окружной столицы. «Лучшего специалиста определят в области права, физической подготовки и по индивидуальным показателям. Победителей в номинациях ждет премия в размере пяти тысяч рублей. Абсолютный лидер получит 18 тысяч рублей», — сообщили в официальном telegram-канале «Администрация Салехарда». Конкурс стартует 9 декабря с проверки знаний права и умения оказать первую помощь, 10 декабря пройдет испытание физической силы. Завершится мероприятие 12 декабря.

В Салехарде стартовал конкурс на звание лучшего дружинника города. Об этом рассказали в администрации окружной столицы. «Лучшего специалиста определят в области права, физической подготовки и по индивидуальным показателям. Победителей в номинациях ждет премия в размере пяти тысяч рублей. Абсолютный лидер получит 18 тысяч рублей», — сообщили в официальном telegram-канале «Администрация Салехарда». Конкурс стартует 9 декабря с проверки знаний права и умения оказать первую помощь, 10 декабря пройдет испытание физической силы. Завершится мероприятие 12 декабря.