Израиль объявил о продлении перемирия с движением ХАМАС

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Израиль и движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

ХАМАС объявил, что договоренность о перемирии с Израилем еще на 2 дня достигнута. Об этом говорится

«Движение исламского сопротивления ХАМАС объявляет, что оно договорилось со своими братьями в Катаре и Египте продлить временное гуманитарное перемирие еще на два дня на тех же условиях, что и предыдущее перемирие», — говорится в telegram-канале движения ХАМАС.

Перемирие в войне ХАМАС и Израиля началось 24 ноября. Режим прекращения огня планировалось удерживать четыре дня. В AFP писали о готовности ХАМАС продлить перемирие с Израилем.

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ХАМАС объявил, что договоренность о перемирии с Израилем еще на 2 дня достигнута. Об этом говорится «Движение исламского сопротивления ХАМАС объявляет, что оно договорилось со своими братьями в Катаре и Египте продлить временное гуманитарное перемирие еще на два дня на тех же условиях, что и предыдущее перемирие», — говорится в telegram-канале движения ХАМАС. Перемирие в войне ХАМАС и Израиля началось 24 ноября. Режим прекращения огня планировалось удерживать четыре дня. В AFP писали о готовности ХАМАС продлить перемирие с Израилем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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