Израиль объявил о продлении перемирия с движением ХАМАС

Израиль и движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
ХАМАС объявил, что договоренность о перемирии с Израилем еще на 2 дня достигнута. Об этом говорится
«Движение исламского сопротивления ХАМАС объявляет, что оно договорилось со своими братьями в Катаре и Египте продлить временное гуманитарное перемирие еще на два дня на тех же условиях, что и предыдущее перемирие», —
Перемирие в войне ХАМАС и Израиля началось 24 ноября. Режим прекращения огня планировалось удерживать четыре дня. В AFP писали о готовности ХАМАС продлить перемирие с Израилем.
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