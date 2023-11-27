Армия и оружие Израиль объявил о продлении перемирия с движением ХАМАС 27 ноября 2023 в 21:27 Размер текста - 17 + Израиль и движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа ХАМАС объявил, что договоренность о перемирии с Израилем еще на 2 дня достигнута. Об этом говорится «Движение исламского сопротивления ХАМАС объявляет, что оно договорилось со своими братьями в Катаре и Египте продлить временное гуманитарное перемирие еще на два дня на тех же условиях, что и предыдущее перемирие», — говорится в telegram-канале движения ХАМАС. Перемирие в войне ХАМАС и Израиля началось 24 ноября. Режим прекращения огня планировалось удерживать четыре дня. В AFP писали о готовности ХАМАС продлить перемирие с Израилем. ХАМАС объявил, что договоренность о перемирии с Израилем еще на 2 дня достигнута. Об этом говорится «Движение исламского сопротивления ХАМАС объявляет, что оно договорилось со своими братьями в Катаре и Египте продлить временное гуманитарное перемирие еще на два дня на тех же условиях, что и предыдущее перемирие», — говорится в telegram-канале движения ХАМАС. Перемирие в войне ХАМАС и Израиля началось 24 ноября. Режим прекращения огня планировалось удерживать четыре дня. В AFP писали о готовности ХАМАС продлить перемирие с Израилем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям