Как прошел четвертый день перемирия в секторе Газа

Красный Крест начал принимать четвертую группу освобожденных ХАМАС заложников
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ХАМАС и Израиль достигли соглашение о продлении перемирия Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Международный комитет Красного Креста начал принимать четвертую группу освобожденных заложников из плена палестинского движения ХАМАС. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 27 ноября.

  • Международный Комитет Красного Креста начал принимать четвертую группу заложников из плена ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
  • ХАМАС объявил, что они достигли соглашения о продлении временного гуманитарного перемирия с Израилем еще на два дня на прежних условиях. Информация об этом была опубликована в telegram-канале палестинского движения.
  • ХАМАС получил список из 33 палестинских заключенных, которых планируется освободить из израильских тюрем. В список входят три женщины и 30 подростков.
  • Примерно 200 человек, включая граждан России и их семьи, находятся в списке на эвакуацию из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. Она также отметила, что эвакуация не ограничивается только россиянами, но включает также и палестинцев.
  • Контрольно-пропускной пункт «Рафах» для вывоза иностранных граждан из сектора Газа по-прежнему не функционирует. Поэтому невозможно определить, сколько дней потребуется для эвакуации российских граждан из этого района.
  • По информации представительства Российской Федерации, на данный момент нет информации о жертвах среди российских граждан в секторе Газа. В районе сектора Газа наблюдается затишье, однако сохраняется недостаток воды и продовольствия.

Перемирие между ХАМАС и Израилем началось 24 ноября. По условиям соглашения, оно должно было продлиться четыре дня.

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Международный комитет Красного Креста начал принимать четвертую группу освобожденных заложников из плена палестинского движения ХАМАС. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 27 ноября. Перемирие между ХАМАС и Израилем началось 24 ноября. По условиям соглашения, оно должно было продлиться четыре дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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