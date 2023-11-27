В мире Как прошел четвертый день перемирия в секторе Газа Красный Крест начал принимать четвертую группу освобожденных ХАМАС заложников 27 ноября 2023 в 22:55 Размер текста - 17 + ХАМАС и Израиль достигли соглашение о продлении перемирия Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Международный комитет Красного Креста начал принимать четвертую группу освобожденных заложников из плена палестинского движения ХАМАС. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 27 ноября. Международный Комитет Красного Креста начал принимать четвертую группу заложников из плена ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

ХАМАС объявил, что они достигли соглашения о продлении временного гуманитарного перемирия с Израилем еще на два дня на прежних условиях. Информация об этом была опубликована в telegram-канале палестинского движения.

ХАМАС получил список из 33 палестинских заключенных, которых планируется освободить из израильских тюрем. В список входят три женщины и 30 подростков.

Примерно 200 человек, включая граждан России и их семьи, находятся в списке на эвакуацию из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. Она также отметила, что эвакуация не ограничивается только россиянами, но включает также и палестинцев.

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» для вывоза иностранных граждан из сектора Газа по-прежнему не функционирует. Поэтому невозможно определить, сколько дней потребуется для эвакуации российских граждан из этого района.

По информации представительства Российской Федерации, на данный момент нет информации о жертвах среди российских граждан в секторе Газа. В районе сектора Газа наблюдается затишье, однако сохраняется недостаток воды и продовольствия. Перемирие между ХАМАС и Израилем началось 24 ноября. По условиям соглашения, оно должно было продлиться четыре дня. Международный комитет Красного Креста начал принимать четвертую группу освобожденных заложников из плена палестинского движения ХАМАС. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 27 ноября. Перемирие между ХАМАС и Израилем началось 24 ноября. По условиям соглашения, оно должно было продлиться четыре дня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям