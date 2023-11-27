Как прошел четвертый день перемирия в секторе Газа

ХАМАС и Израиль достигли соглашение о продлении перемирия
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Международный комитет Красного Креста начал принимать четвертую группу освобожденных заложников из плена палестинского движения ХАМАС. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 27 ноября.
- Международный Комитет Красного Креста начал принимать четвертую группу заложников из плена ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
- ХАМАС объявил, что они достигли соглашения о продлении временного гуманитарного перемирия с Израилем еще на два дня на прежних условиях. Информация об этом была опубликована в telegram-канале палестинского движения.
- ХАМАС получил список из 33 палестинских заключенных, которых планируется освободить из израильских тюрем. В список входят три женщины и 30 подростков.
- Примерно 200 человек, включая граждан России и их семьи, находятся в списке на эвакуацию из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. Она также отметила, что эвакуация не ограничивается только россиянами, но включает также и палестинцев.
- Контрольно-пропускной пункт «Рафах» для вывоза иностранных граждан из сектора Газа по-прежнему не функционирует. Поэтому невозможно определить, сколько дней потребуется для эвакуации российских граждан из этого района.
- По информации представительства Российской Федерации, на данный момент нет информации о жертвах среди российских граждан в секторе Газа. В районе сектора Газа наблюдается затишье, однако сохраняется недостаток воды и продовольствия.
Перемирие между ХАМАС и Израилем началось 24 ноября. По условиям соглашения, оно должно было продлиться четыре дня.
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