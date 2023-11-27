Польские перевозчики ужесточили блокаду Украины

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Время ожидания грузовиков на пункте на Медыке составляет 91 час Фото:

В Польше дальнобойщики начали круглосуточную блокаду на границе с Украиной. Они закрыли доступ к одному из самых загруженных пограничных пунктов на Медыке. Об этом пишет международное агентство новостей Reuters.

«Польские дальнобойщики и фермеры в понедельник начали круглосуточную блокаду доступа к одному из самых загруженных пограничных переходов с Украиной. По данным польской пограничной службы, время ожидания грузовиков при пересечении границы на Медыке, одном из восьми автомобильных пунктов пересечения границы с Украиной, составляет 91 час», — сообщает агентство.

Протесты в Польше начались в начале ноября. Дальнобойщики заявили, что теряют деньги из-за конкурентов из Украины, которые предлагают более дешевые цены и перевозят товары внутри Европейского союза. Украина же заявила, что из-за сложной ситуации ее экономика оказалась под угрозой. Киев обвинил демонстрантов в блокировке гуманитарной помощи.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев имеет сложности на границе с Польшей из-за «политических моментов». Об этом он заявил во время пресс-конференции после прошедшего в Киеве саммита Grain from Ukraine. Мэр Львова призвал Польшу прекратить блокаду на границе. Польские друзья Украины должны положить конец «позорной» блокаде, заявил политик.

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В Польше дальнобойщики начали круглосуточную блокаду на границе с Украиной. Они закрыли доступ к одному из самых загруженных пограничных пунктов на Медыке. Об этом пишет международное агентство новостей Reuters. «Польские дальнобойщики и фермеры в понедельник начали круглосуточную блокаду доступа к одному из самых загруженных пограничных переходов с Украиной. По данным польской пограничной службы, время ожидания грузовиков при пересечении границы на Медыке, одном из восьми автомобильных пунктов пересечения границы с Украиной, составляет 91 час», — сообщает агентство. Протесты в Польше начались в начале ноября. Дальнобойщики заявили, что теряют деньги из-за конкурентов из Украины, которые предлагают более дешевые цены и перевозят товары внутри Европейского союза. Украина же заявила, что из-за сложной ситуации ее экономика оказалась под угрозой. Киев обвинил демонстрантов в блокировке гуманитарной помощи. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев имеет сложности на границе с Польшей из-за «политических моментов». Об этом он заявил во время пресс-конференции после прошедшего в Киеве саммита Grain from Ukraine. Мэр Львова призвал Польшу прекратить блокаду на границе. Польские друзья Украины должны положить конец «позорной» блокаде, заявил политик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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