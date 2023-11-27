27 ноября 2023

Кива подал заявления на Зеленского, обвинив в задержке переговоров с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Владимира Зеленского потребовали наказать Фото:

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива потребовал от Генпрокуратуры привлечь к ответственности президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, которые, по его мнению, вместе с другими должностными лицами умышленно затянули мирные переговоры, причинив тяжкий вред стране. О выдвинутых требованиях возбудить уголовные дела Кива сообщил в своем telegram-канале.

«Как и обещал, обратился к Генеральному прокурору Украины и к Директору ГБР с заявлениями о совершении уголовных преступлений <…> высшим военно-политическим руководством страны в лице президента Зеленского, главы СНБО Алексея Данилова, Главкома Залужного», — написал Кива.

Конфликт на Украине мог завершиться в 2022 году во время переговоров в Стамбуле, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание Киеву ничего не подписывать с российской стороной. Об этом ранее в интервью агентству Bloomberg заявил лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива потребовал от Генпрокуратуры привлечь к ответственности президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, которые, по его мнению, вместе с другими должностными лицами умышленно затянули мирные переговоры, причинив тяжкий вред стране. О выдвинутых требованиях возбудить уголовные дела Кива сообщил в своем telegram-канале. «Как и обещал, обратился к Генеральному прокурору Украины и к Директору ГБР с заявлениями о совершении уголовных преступлений <…> высшим военно-политическим руководством страны в лице президента Зеленского, главы СНБО Алексея Данилова, Главкома Залужного», — написал Кива. Конфликт на Украине мог завершиться в 2022 году во время переговоров в Стамбуле, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание Киеву ничего не подписывать с российской стороной. Об этом ранее в интервью агентству Bloomberg заявил лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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