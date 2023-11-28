Yle: новые санкции ЕС позволят изымать недвижимость у россиян

Из-за новых санкций от ЕС может быть конфискован стадион в Финляндии Фото: Официальный сайт Европарламента

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые антироссийские санкции от Евросоюза могут позволить изымать недвижимость за границей у граждан РФ. В частности, речь идет о стадионе Helsinki Hall, который находится в Финляндии. Он принадлежит российским предпринимателям. Об этом сообщил Yle.

«Новые санкции поддержат изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов… Пакет также был разработан для поддержки конфискации, если такие активы, как арена в Хельсинки, не могут быть доступны общественности», — говорится в материале . Автор добавил, что в случае продажи замороженных активов, то есть стадиона, деньги также останутся замороженными.

Известно, что порядка 45% акций Helsinki Hall принадлежат российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу. У стадиона имеется 562 владельца. Но только Тимченко и Ротенберг могут принимать решения насчет недвижимости.

Ранее сообщалось, что в рамках 12-го пакета санкций против России ЕС собирается ввести ограничения против 72 компаний и 47 физических лиц из РФ. Для людей будет запрещен въезд в страны Евросоюза. А их активы будут заморожены, передает «Ридус». Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у западных стран наблюдается дефицит идей по вводу новых санкций.