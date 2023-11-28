Израиль нарушил перемирие в секторе Газа: что известно к этому часу

Al Hadath: Израиль нарушил режим прекращения огня в Газе

Израильская армия штурмует город Тубас в секторе Газа, пишут арабские СМИ Фото: Министерство обороны Израиля

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинская и израильская стороны договорились о продлении режима прекращения огня в секторе Газа до 30 ноября. Однако позже палестинские СМИ начали писать о нарушении Иерусалимом перемирия. В правительстве Израиля ситуацию не комментировали. URA.RU приводит главную информацию, известную к этому часу.

Изначально стороны конфликта договорились приостановить военные действия с 24 до 28 ноября для обмена заложниками. Спустя время стало известно о продлении перемирия до 30 ноября. Посол Катара в ООН Алья Ахмед Саиф Аль-Тани заявил, что обеим сторонам нужно освободить как можно больше пленных.

Спустя время на палестинском телеканале Al Hadath заявили, что ЦАХАЛ нарушил перемирие. По данным СМИ, израильские силы ведут интенсивный огонь к востоку от Хан-Юниса на территории анклава.

Также сообщалось, что танк ЦАХАЛа совершил обстрел окраины квартала Щейх Радван. Также Иерусалим открыл огонь по пляжному лагерю к северо-западу от сектора, пишет Al Jazeera.

Кроме того, военные Израиля ударили по дому семьи мученика Дауда Файеза, который находился на территории лагеря беженцев Дейр-Аммар недалеко от Рамаллы. Помимо этого, израильский спецназ штурмует город Тубас.

Очевидцы подтвердили сведения о стрельбе после продления перемирия. По словам граждан, над сектором Газа летают военные самолеты, передает РИА Новости.