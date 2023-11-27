Спикер курганской облдумы увидел позитив в скандале с качелями на площади

Своим мнением Дмитрий Фролов поделился на заседании облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов назвал историю с отменой решения установки качелей на центральной площади — хорошим примером диалога жителей и чиновников. Об этом он сообщил на заседании облдумы, которое прошло 28 ноября, передает корреспондент URA.RU.

«Есть хороший пример, не знаю, чем он закончится. История с площадью по установку качелей. Город собрал информацию, и руководитель городского хозяйства Плешков Андрей Владимирович ответил, что все-таки услышали мнение большинства, и качели эти устанавливать не будут», — считает Фролов.

Он отметил, что в вопросах благоустройства властям стоит прислушиваться к мнению жителей. Фролов поблагодарил представителей областного департамента строительства за то, что они слышат людей и работают для них. Во время выступления на заседании замдиректора департамента Сергей Цуканов отметил, что, в том числе, в Кургане на благоустройство горсада за с 2020 года потратили 83 млн рублей, на центральной площади сделали освещение и установили малые архитектурные формы, а в 4 микрорайоне Заозерного создают парк, на который потратят 128 млн рублей.

После того, как мэрия объявила, что собирается установить качели на площади, это вызвало споры горожан, так как она является объектом культурного наследия регионального уровня, а представители прокураторы объявили предостережение Плешкову. На своем сайте администрация города устроила опрос по этому поводу, по результатам которого власти стали склоняться к тому, что не будут устанавливать качели на площади.