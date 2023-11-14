Чиновник после предостережения прокуратуры изменил мнение об установке качелей в Кургане

В мэрии Кургана сомневаются, что будут ставить качели на площади

15 ноября 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

В мэрии склоняются к тому, чтобы установить качели в другом месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители мэрии Кургана склоняются к тому, что не будут устанавливать качели на центральной площади города, из-за которых спорили местные жители. О позиции мэрии на заседании комиссии по развитию городского хозяйства рассказал директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков, передает корреспондент URA.RU. Ранее из планов установить качели прокуратура объявила Плешкову предостережение. «Сколько людей, столько и мнений. Мы хотим сделать для людей. Сейчас мы склоняемся к тому, что если есть мнение у людей, особенно старшего поколения, что ну как бы наверно не стоит, то наверно и не стоит, чтобы никого не злить и не будоражить. Найдем мы место, где поставить красивые качели», — объяснил Плешков. Ранее идея установить качели на площади им. Владимира Ленина вызвала споры среди горожан. Это связано с тем, что площадь является объектом культурного наследия регионального уровня. Депутат облдумы Сергей Федотов написал обращение в прокуратуру, посчитав установку качелей на площади вандализмом, а бывший главный архитектор Кургана Владимир Хорошаев назвал такую идею необоснованной. Позже в связи с этим представители прокураторы объявили предостережение Плешкову. Также мэрия разместила на своем сайте опрос по этому поводу, в котором большинство проголосовавших высказались против установки качелей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители мэрии Кургана склоняются к тому, что не будут устанавливать качели на центральной площади города, из-за которых спорили местные жители. О позиции мэрии на заседании комиссии по развитию городского хозяйства рассказал директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков, передает корреспондент URA.RU. Ранее из планов установить качели прокуратура объявила Плешкову предостережение. «Сколько людей, столько и мнений. Мы хотим сделать для людей. Сейчас мы склоняемся к тому, что если есть мнение у людей, особенно старшего поколения, что ну как бы наверно не стоит, то наверно и не стоит, чтобы никого не злить и не будоражить. Найдем мы место, где поставить красивые качели», — объяснил Плешков. Ранее идея установить качели на площади им. Владимира Ленина вызвала споры среди горожан. Это связано с тем, что площадь является объектом культурного наследия регионального уровня. Депутат облдумы Сергей Федотов написал обращение в прокуратуру, посчитав установку качелей на площади вандализмом, а бывший главный архитектор Кургана Владимир Хорошаев назвал такую идею необоснованной. Позже в связи с этим представители прокураторы объявили предостережение Плешкову. Также мэрия разместила на своем сайте опрос по этому поводу, в котором большинство проголосовавших высказались против установки качелей.