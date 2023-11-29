Жители Шумихи хотят, чтобы им построили новую школу Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Жители города Шумиха (Курганская область) просят чиновников снести их старую школу №1 и построить новую вместо того, чтобы делать капитальный ремонт. Об этом горожане пожаловались в соцсети. По словам родителей учеников, в школе обваливаются потолки, а на стенах трещины и плесень.

«Детей жалко, ждем когда трагедия произойдет, тогда что-то начнется решаться. А так лучше, конечно, снести и построить новую. Ремонт школы №1 — это деньги на ветер. Как всегда, красоту наведут, а трещины и падающие потолки некуда не исчезнут», — пожаловалась местная жительница Евгения Поспелова в группе «Подслушано Шумиха» в соцсети «ВКонтакте». Такую идею поддержали и другие горожане, которые также считают, что капремонта будет недостаточно для школы. «Может можно собрать подписи, чтоб новую построили, какой смысл тратить деньги на ремонт? Школа разваливается», — добавила Анна Петрова.

В администрации Шумихинского муниципального округа горожанам заявляли, что в школе №1 капитальный ремонт запланирован в 2024 году. Кроме того, в мэрии прокомментировали жалобы родителей учеников по поводу обрушения потолков и плесени на стенах. По информации чиновников, в школе был единичный случай, когда отвалился кусок штукатурки с потолка. В администрации уточнили, что при этом никто не пострадал, а повреждения полностью устранены. Также власти округа опровергли наличие плесени в школе.

Жители Шумихи считают, что вместо капремонта школы №1 нужно построить новое учреждение для детей Фото Евгении Поспеловой https://vk.com/wall-125479327_569905