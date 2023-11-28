Челябинца, порезавшего двух студенток, отправили за решетку

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Следующие два месяца мужчина проведет в следственном изоляторе Фото:

Жителя деревни Голубинка Кунашакского района Челябинской области, который набросился с ножом на двух студенток, одна из которых является его племянницей, 28 ноября отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он проведет под стражей два месяца.

«Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому по ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам“). Постановлением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина напал на девушек накануне. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт начался на фоне обиды за наследство. Затаив обиду на свою сестру, мужчина решил выместить злость на ее дочери, своей племяннице. Он ворвался в комнату к девушкам и начал тыкать в них ножом.

По итогу девушек доставили в больницу. Они получили ранения грудной клетки, молочных желез. Мужчину же оперативно задержали. После установления его личности выяснилось, что он уже имел проблемы с законом. Ранее он был судим за преступления имущественного характера.

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Жителя деревни Голубинка Кунашакского района Челябинской области, который набросился с ножом на двух студенток, одна из которых является его племянницей, 28 ноября отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он проведет под стражей два месяца. «Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому по ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам“). Постановлением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина напал на девушек накануне. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт начался на фоне обиды за наследство. Затаив обиду на свою сестру, мужчина решил выместить злость на ее дочери, своей племяннице. Он ворвался в комнату к девушкам и начал тыкать в них ножом. По итогу девушек доставили в больницу. Они получили ранения грудной клетки, молочных желез. Мужчину же оперативно задержали. После установления его личности выяснилось, что он уже имел проблемы с законом. Ранее он был судим за преступления имущественного характера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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