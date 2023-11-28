Челябинца, порезавшего двух студенток, отправили за решетку

Следующие два месяца мужчина проведет в следственном изоляторе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителя деревни Голубинка Кунашакского района Челябинской области, который набросился с ножом на двух студенток, одна из которых является его племянницей, 28 ноября отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он проведет под стражей два месяца.

«Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому по ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам“). Постановлением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина напал на девушек накануне. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт начался на фоне обиды за наследство. Затаив обиду на свою сестру, мужчина решил выместить злость на ее дочери, своей племяннице. Он ворвался в комнату к девушкам и начал тыкать в них ножом.

По итогу девушек доставили в больницу. Они получили ранения грудной клетки, молочных желез. Мужчину же оперативно задержали. После установления его личности выяснилось, что он уже имел проблемы с законом. Ранее он был судим за преступления имущественного характера.