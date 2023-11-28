Кириенко проверил выполнение поручения Путина в ДНР. Видео

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Сергей Кириенко на оглашении результатов конкурса президентских грантов. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко проверил КПП «Весело-Вознесенка» на границе с ДНР и Ростовской областью Фото:

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко посетил обновленный автомобильно-пропускной пункт «Весело-Вознесенка» между Ростовской областью и Донецкой народной республикой (ДНР). Там прошла масштабная реконструкция. Таким образом Кириенко проверил исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о расширении пропускной способности с учетом новых российских территорий.

«Во время визита в ДНР первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил автомобильный пункт пропуска „Весело-Вознесенка“, где проходила полномасштабная реконструкция. Объект имеет особое значение, поскольку через него автомобилисты могут попасть в Мариуполь. Он также является „воротами“ сухопутного пути в Крым», — передает telrgram-канал Readovka. Данный КПП находится на границе, соединяющей Ростовскую область и Донбасс.

В настоящий момент модернизированы 10 пропускных пунктов из 15 функционирующих в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛДНР), а также в Херсонской области. КПП «Весело-Вознесенка» способен пропустить более 7,5 тысячи автомобилей в день.

Обновленный КПП был построен менее чем за месяц, передает MK.RU. Сейчас продолжается работа над обочинами и откосами. Также наносится автомобильная разметка, размещаются дорожные знаки.

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Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко посетил обновленный автомобильно-пропускной пункт «Весело-Вознесенка» между Ростовской областью и Донецкой народной республикой (ДНР). Там прошла масштабная реконструкция. Таким образом Кириенко проверил исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о расширении пропускной способности с учетом новых российских территорий. «Во время визита в ДНР первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил автомобильный пункт пропуска „Весело-Вознесенка“, где проходила полномасштабная реконструкция. Объект имеет особое значение, поскольку через него автомобилисты могут попасть в Мариуполь. Он также является „воротами“ сухопутного пути в Крым», — передает telrgram-канал Readovka. Данный КПП находится на границе, соединяющей Ростовскую область и Донбасс. В настоящий момент модернизированы 10 пропускных пунктов из 15 функционирующих в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛДНР), а также в Херсонской области. КПП «Весело-Вознесенка» способен пропустить более 7,5 тысячи автомобилей в день. Обновленный КПП был построен менее чем за месяц, передает MK.RU. Сейчас продолжается работа над обочинами и откосами. Также наносится автомобильная разметка, размещаются дорожные знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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