В Пермском крае взялись за ремонт железнодорожных вокзалов

Власти Пермского края и РЖД намерены в 2024 году отремонтировать шесть железнодорожных вокзалов. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры заявил министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.
«В следующем году пройдет реконструкция и ремонт малых ж/д вокзалов в Кишерти, Лысьве, Верещагино, Кунгуре, Кордоне и Кыне. Кроме того, планируется начать строительство Северного ж\д обхода, остановочного пункта „Попова“, обновление и ремонт путевой инфраструктуры „Ласточек“», — сообщает telegram-канал заксобрания Пермского края со ссылкой на министра.
О реконструкции вокзала Пермь-II не упоминается. Ее запланировали еще в 2021 году. Сейчас власти обещают начать работы в конце 2023 или начале 2024 года.
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