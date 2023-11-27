27 ноября 2023

В Пермском крае взялись за ремонт железнодорожных вокзалов

РЖД отремонтирует шесть малых вокзалов в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Кунгур, кунгур, станция кунгур, жд вокзал кунгур
Вокзал в Кунгуре попал в очередь на ремонт Фото:

Власти Пермского края и РЖД намерены в 2024 году отремонтировать шесть железнодорожных вокзалов. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры заявил министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.

«В следующем году пройдет реконструкция и ремонт малых ж/д вокзалов в Кишерти, Лысьве, Верещагино, Кунгуре, Кордоне и Кыне. Кроме того, планируется начать строительство Северного ж\д обхода, остановочного пункта „Попова“, обновление и ремонт путевой инфраструктуры „Ласточек“», — сообщает telegram-канал заксобрания Пермского края со ссылкой на министра.

О реконструкции вокзала Пермь-II не упоминается. Ее запланировали еще в 2021 году. Сейчас власти обещают начать работы в конце 2023 или начале 2024 года.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Пермского края и РЖД намерены в 2024 году отремонтировать шесть железнодорожных вокзалов. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры заявил министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков. «В следующем году пройдет реконструкция и ремонт малых ж/д вокзалов в Кишерти, Лысьве, Верещагино, Кунгуре, Кордоне и Кыне. Кроме того, планируется начать строительство Северного ж\д обхода, остановочного пункта „Попова“, обновление и ремонт путевой инфраструктуры „Ласточек“», — сообщает telegram-канал заксобрания Пермского края со ссылкой на министра. О реконструкции вокзала Пермь-II не упоминается. Ее запланировали еще в 2021 году. Сейчас власти обещают начать работы в конце 2023 или начале 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...