Экс-бойфренда Волочковой нашли мертвым в камере «Матросской тишины»

28 ноября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Экс-бойфренд Анастасии Волчковой Сергей Кузнецов совершил суицид в камере, передает 112 Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший бойфренд российской артистки и балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов найден мертвым в камере «Матросской тишины». По предварительной версии он мог совершить суицид. Об этом сообщал telegram-канал 112. «Тело предпринимателя [Сергея Кузнецова], обвиняемого в жестоком избиении жены, нашел сокамерник. Кузнецов [совершил суицид]», — передают авторы канала. При этом Mash, ссылаясь на адвоката Александра Бенхина, пишет, что Кузнецов жив. URA.RU подало запрос в УФСИН по Москве с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Кузнецов и Волчкова познакомились в 2021 году. У них был непродолжительный роман, после которого бойфренд оказался фигурантом уголовного дела в связи с избиением своей возлюбленной. В июне 2023 года в суд подали на другого бывшего парня Волчковой Дмитрия Дюрана. В полицию в 2023 году заявляли и на саму Волчкову за осквернение символов воинской славы РФ.

Бывший бойфренд российской артистки и балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов найден мертвым в камере «Матросской тишины». По предварительной версии он мог совершить суицид. Об этом сообщал telegram-канал 112. «Тело предпринимателя [Сергея Кузнецова], обвиняемого в жестоком избиении жены, нашел сокамерник. Кузнецов [совершил суицид]», — передают авторы канала. При этом Mash, ссылаясь на адвоката Александра Бенхина, пишет, что Кузнецов жив. URA.RU подало запрос в УФСИН по Москве с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Кузнецов и Волчкова познакомились в 2021 году. У них был непродолжительный роман, после которого бойфренд оказался фигурантом уголовного дела в связи с избиением своей возлюбленной. В июне 2023 года в суд подали на другого бывшего парня Волчковой Дмитрия Дюрана. В полицию в 2023 году заявляли и на саму Волчкову за осквернение символов воинской славы РФ.