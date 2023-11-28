Экс-бойфренда Волочковой нашли мертвым в камере «Матросской тишины»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Экс-бойфренд Анастасии Волчковой Сергей Кузнецов совершил суицид в камере, передает 112 Фото:

Бывший бойфренд российской артистки и балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов найден мертвым в камере «Матросской тишины». По предварительной версии он мог совершить суицид. Об этом сообщал telegram-канал 112.

«Тело предпринимателя [Сергея Кузнецова], обвиняемого в жестоком избиении жены, нашел сокамерник. Кузнецов [совершил суицид]», — передают авторы канала. При этом Mash, ссылаясь на адвоката Александра Бенхина, пишет, что Кузнецов жив.

URA.RU подало запрос в УФСИН по Москве с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Кузнецов и Волчкова познакомились в 2021 году. У них был непродолжительный роман, после которого бойфренд оказался фигурантом уголовного дела в связи с избиением своей возлюбленной. В июне 2023 года в суд подали на другого бывшего парня Волчковой Дмитрия Дюрана. В полицию в 2023 году заявляли и на саму Волчкову за осквернение символов воинской славы РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший бойфренд российской артистки и балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов найден мертвым в камере «Матросской тишины». По предварительной версии он мог совершить суицид. Об этом сообщал telegram-канал 112. «Тело предпринимателя [Сергея Кузнецова], обвиняемого в жестоком избиении жены, нашел сокамерник. Кузнецов [совершил суицид]», — передают авторы канала. При этом Mash, ссылаясь на адвоката Александра Бенхина, пишет, что Кузнецов жив. URA.RU подало запрос в УФСИН по Москве с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Кузнецов и Волчкова познакомились в 2021 году. У них был непродолжительный роман, после которого бойфренд оказался фигурантом уголовного дела в связи с избиением своей возлюбленной. В июне 2023 года в суд подали на другого бывшего парня Волчковой Дмитрия Дюрана. В полицию в 2023 году заявляли и на саму Волчкову за осквернение символов воинской славы РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...